Великий пост 2025: меню на каждый день, календарь питания
Великий пост 2025 года начнется 3 марта и продлится до 19 апреля, предшествуя Пасхе. Что именно можно и нельзя есть в это время?
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам календарь питания по дням в Великий пост.
Что запрещено употреблять в Великий пост?
Самые строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения:
- Мясо и мясные продукты: любое мясо (говядина, свинина, птица, дичь), колбасы, сосиски, паштеты, полуфабрикаты.
- Молочные продукты: молоко, творог, кефир, йогурт, сметана, сливки, масло, мороженое.
- Яйца: куриные, перепелиные, гусиные, а также блюда с их содержанием.
- Рыба: разрешена только в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), икра - в Лазареву субботу (12 апреля).
- Алкоголь: весь алкоголь под полным запретом, вино разрешено в отдельные дни.
Что можно есть в Великий пост?
- Овощи: сырые, вареные, тушеные, запеченные, квашеные, маринованные.
- Фрукты и ягоды: свежие, замороженные, сухофрукты, компоты, кисели.
- Злаки и зернобобовые: каши, макароны, хлеб, бобовые (горох, фасоль, чечевица).
- Грибы: свежие, сушеные, замороженные, маринованные.
- Орехи и семена: орехи и семена.
- Растительные масла: в разрешенные дни.
- Напитки: вода, травяные чаи, компоты, квас.
- Мед: в ограниченном количестве.
- Специи, травы, пряности.
- Сладости: постный шоколад, мармелад, пастила, халва, варенье.
Календарь питания по дням
1-я неделя (3-9 марта)
Строгое сухоядение (понедельник-пятница), горячая пища с маслом (суббота, воскресенье).
2-5 недели
Чередование сухоядения, горячей пищи без масла и с маслом.
6-я неделя (7-13 апреля)
Ослабление поста - рыба в Вербное воскресенье, икра в Лазареву субботу.
Страстная неделя (14-19 апреля)
Самый строгий пост, полное воздержание от пищи или сухоядение.
Пасха (20 апреля)
Разговение, окончание поста.
Расшифровка видов поста
Сухоядение
Самый строгий вид поста. Можно есть только невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед (ограниченно). Запрещена любая вареная пища, масло, вино.
Горячая пища без масла
Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления растительного масла. Запрещено масло и вино.
Горячая пища с маслом
Разрешается вареная растительная пища с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно) в субботу и воскресенье.
Рыба
Разрешается рыба (кроме дней сухоядения и дней горячей пищи без масла). Можно употреблять пищу с маслом и вино (умеренно) в выходные и праздничные дни, когда разрешена рыба.
Отметим, что для больных, детей, беременных, кормящих матерей, пожилых людей, путешествующих и военных пост может быть ослаблен. Обязательно проконсультируйтесь со священником и семейным врачом относительно меры поста, которая будет вам по силам.
Сухоядение: пример постного меню на день
При сухоядении традиционно едят один раз в день - вечером. Однако, для поддержания сил можно рассмотреть меню на целый день.
Завтрак (необязательный)
-
Напитки: вода комнатной температуры (без ограничений) или травяной чай без добавок (ромашковый, мятный, липовый).
-
Фрукты (1-2 вида, небольшая порция): яблоко, груша, слива, абрикос, персик, горсть ягод (малина, черника, смородина), апельсин, грейпфрут.
Обед (по желанию, минимальный вариант)
-
Овощи (1-2 вида, сырые, без заправок): морковь, огурец, помидор, болгарский перец, капуста, редис, стебель сельдерея.
-
Зелень (в умеренном количестве): петрушка, укроп, кинза, базилик.
Ужин (основной прием пищи)
-
Салат из сырых овощей (1-2 вида): тертая морковь с яблоком или капуста с огурцом. Заправка - лимонный сок (ограниченно), соль (умеренно), без масла.
-
Фрукты (1-2 вида): яблоки, груши, сливы, виноград, ягоды.
-
Орехи или семечки (небольшая горсть): грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки подсолнечника, тыквенные семечки (сырые, без соли).
-
Сухофрукты (ограничено из-за сахара): курага, чернослив, изюм, инжир.
-
Постный хлеб или сухарики без добавок (по желанию).
-
Напитки: вода комнатной температуры или травяной чай.
Горячая еда без масла: постное меню на день
Завтрак
-
Овсяная каша на воде с фруктами или ягодами (яблоки, груши, бананы, изюм, курага). Подслащивать не рекомендуется.
-
Гречневые или рисовые хлебцы с постным овощным паштетом (из фасоли или нута) или ломтиками свежего огурца или помидора.
-
Напитки: травяной, зеленый, черный чай без сахара, компот из сухофруктов.
Обед
-
Постный суп (овощной, грибной, борщ без мяса, суп из чечевицы или гороховый) на воде без зажарки.
-
Гречневая или перловая каша с тушеными овощами (морковь, капуста, кабачки, баклажаны) без масла.
-
Постный хлеб (ржаной, цельнозерновой, без молочных продуктов и яиц).
-
Салат из сырых овощей (капуста, морковь, свекла, помидоры) без масла, с солью и лимонным соком.
Овсяная каша на воде с изюмом (фото: wikipedia.org)
Ужин
-
Запеченные овощи (картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, баклажаны, перец, лук) без масла.
-
Постный винегрет без масла (свекла, картофель, морковь, фасоль, квашеная капуста, соленые огурцы, лук).
-
Фруктовый салат (яблоко, груша, апельсин, мандарин, киви, банан) без заправки.
-
Напитки: узвар, компот из сухофруктов, травяной чай.
-
Перекусы: свежие фрукты, сырые овощи, сухофрукты, орехи, постные хлебцы.
Фруктовый салат (фото: pixabay.com)
Горячая еда с маслом: постное меню на день
Завтрак
-
Овсяная каша на воде с маслом, фруктами (яблоки, банан, груша) и орехами.
-
Постные блины на воде без яиц с овощной начинкой (капуста, грибы, рис с морковью и луком).
-
Напитки: чай, узвар, компот.
Обед
-
Постный борщ на овощном бульоне с зажаркой на растительном масле. Пампушки без яиц и молока.
-
Гречаники с грибной подливкой (из гречневой каши, грибов, лука, обжаренные или запеченные).
-
Салат из свежих или квашеных овощей, заправленный растительным маслом.
-
Постный хлеб из постного хлеба.
Постные голубцы с картофелем и грибами (скриншот / КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ)
Ужин
-
Картофель, запеченный с грибами и луком, приправленный травами и маслом.
-
Постные голубцы с рисом и овощами, тушеные в томатном соусе.
-
Салат из свеклы с черносливом и орехами, заправленный растительным маслом.
-
Напитки: кисель, узвар, травяной чай.
-
Перекусы: фрукты, овощные салаты с маслом, орехи, постные хлебцы, хумус с овощами.
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При написании материала были использованы рекомендации ПЦУ и диетологов, сайт Wikipedia.
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