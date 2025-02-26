Можно ли есть конфеты и пить кофе в Великий пост? Отвечаем на все ваши вопросы
Можно ли есть конфеты, мед и морепродукты в Великий пост? А кофе и алкоголь разрешены в пост или нет? От каких продуктов категорически надо отказаться, а какие стоит употреблять в умеренном количестве?
РБК-Украина (проект Styler) собрало ответы на вопросы, которые украинцы чаще всего задают в социальных сетях накануне начала Великого поста.
Какие продукты можно и нельзя есть в Великий пост?
Продукты, которые запрещено употреблять во время Великого поста
- Мясо всех видов
- Рыба и морепродукты (за некоторыми исключениями в отдельные дни)
- Молоко и молочные продукты (включая творог, йогурт, масло)
- Яйца
Продукты, которые разрешено употреблять во время Великого поста
- Свежие овощи и фрукты свежие овощи и фрукты
- Квашеные и соленые овощи
- Зелень
- Ягоды
- Каши, сваренные на воде без добавления масла
- Макароны и бобовые
- Ржаной хлеб
- Соевые продукты (тофу, соевое молоко и т.д.)
- Орехи, сухофрукты, семена, семечки
- Грибы
- Мед, горький шоколад (в ограниченных количествах), халва, варенье, мармелад
- Чай, компот, квас, кисель
Можно ли есть рыбу во время поста?
На большие церковные праздники в период Великого поста, такие как Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье (воскресенье за неделю до Пасхи), можно есть рыбу. А в Лазареву субботу, которая предшествует Вербному воскресенью - добавить в рацион рыбную икру.
В какие дни Великого поста разрешено вино и масло?
В субботу и воскресенье (кроме Страстной субботы) разрешено употреблять горячую пищу с добавлением масла. Также можно вино.
Можно ли пить кофе в Великий пост?
Церковь не запрещает во время поста употреблять кофе, чай, узвар и сок. Пейте кофе, но без молока.
Разрешено ли есть мед во время поста?
Да, мед есть можно. Этот продукт не под запретом. Он содержит много полезных свойств и очень уместен во время периода отказа от многих продуктов.
Можно ли есть грибы и сою в Великий пост?
Вы спокойно можете включать в рацион во время поста грибы и соевые продукты. Церковь не запрещает эту пищу.
Можно ли есть морепродукты в Великий пост?
В Лазареву субботу (в этом году 12 апреля) разрешено пробовать рыбную икру и морепродукты.
Разрешены ли сладости во время поста?
Во время Великого поста под запретом сладости с добавлением яиц, молока, сливок, сливочного масла, сметаны. То есть молочный или белый шоколад нельзя употреблять в пост. А вот темный - не запрещен. Постные сладости вы также спокойно можете есть.
Можно ли пить алкоголь в Великий пост?
Алкоголь во время Великого поста - табу. Только в субботу и воскресенье (кроме Страстной субботы) можно употреблять вино, но, конечно, умеренно.
Разрешено ли есть постные хлебобулочные изделия?
Постный хлеб, булочки, печенье - не запрещается.
Чем заменить молочные продукты в Пасхальном посте?
Отличной альтернативой коровьему молоку могут стать напитки на основе сои, овса, риса или миндаля. Они имеют похожий вкус и текстуру, поэтому их можно использовать для приготовления каш, десертов или просто пить.
В пост также можно употреблять различные растительные продукты, которые обогатят ваш рацион полезными веществами и придадут интересных вкусовых оттенков блюдам.
Среди них:
- Сыр с кешью
- Кокосовый крем
- Кокосовое масло
Эти продукты могут стать отличными ингредиентами для приготовления различных блюд, от закусок до десертов.
Как питаться в пост беременным и кормящим матерям?
Врачи и диетологи категорически не рекомендуют поститься беременным женщинам, ведь это может привести к дефициту питательных веществ, таких как белок, железо, кальций и другие витамины и минералы. Недостаточное питание во время беременности может вызвать осложнения, такие как преждевременные роды, задержка развития плода, низкий вес ребенка при рождении и другие серьезные проблемы.
Период кормления грудью также требует от женщины полноценного питания, ведь все необходимые вещества ребенок получает с материнским молоком. Ограничения в питании во время лактации могут привести к уменьшению количества молока, изменению его состава и, как следствие, к недостаточному питанию ребенка.
Поэтому кормящим мамам также не рекомендуется поститься. Важно обеспечить организм достаточным количеством белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов для поддержания собственного здоровья и обеспечения потребностей ребенка.
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