Стоит ли поститься детям и какими могут быть ограничения: объяснение ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали, стоит ли поститься детям вместе со взрослыми. Верующим объяснили также, какие ограничения можно накладывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

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С какого возраста в ПЦУ советуют поститься

В ПЦУ напомнили, что пост является очень полезным, прежде всего, для укрепления внутреннего духа человека, тренировки силы воли, определения приоритетов, для различения хорошего и вредного, для понимания меры, потребностей и ценностей.

"Могут ли эти навыки быть полезными и для взрослых, и для детей? Очевидно, что да. В то же время вопрос детского поста является довольно не простым, ведь опирается на многие "исходные данные", - рассказали верующим.

Отмечается, что, согласно традиции Православной Церкви, пост для детей начинается с семи лет.

В то же время запрета начинать пост с более раннего возраста - нет. При условии, если ребенок:

внутренне к этому готов;

положительно это воспринимает.

"Пост должен быть добровольным, осознанным и не вредным для здоровья - это основные требования, на которые следует ориентироваться, принимая решение об определенных постовых ограничениях для вашего ребенка", - отметили в ПЦУ.

Как правильно подготовить ребенка к посту

Украинцам объяснили, что в рамках подготовки к посту "почти всегда многое зависит от того, насколько духовной является жизнь всей семьи".

"Если дети растут в среде, где родители или другие члены семьи искренне относятся к посту как к святой христианской традиции, если они спокойно, терпеливо и без обременений совершают этот подвиг, получая в нем хорошие духовные плоды и радость, то для детей такой пример является нормальной, органической практикой, и они, скорее всего, будут ей подражать, для них это станет нормой жизни", - рассказали в ПЦУ.

Однако если пост для детей превращается в "период внезапных необоснованных запретов, ограничений и табу, "потому что так надо", то дети будут просто бунтовать против этого, это не будет для них постом, а будет ощущаться как наказание или принуждение".

Следовательно, в рамках подготовки к посту с детьми советуют:

говорить;

объяснять;

обосновывать пользу поста;

свидетельствовать собственным примером;

мотивировать.

"Чтобы они поняли и согласились тоже испытать себя, закалить, стать лучше", - добавили в Церкви.

Чем полезен может быть пост

Говоря о пользе поста в ПЦУ напомнили слова святителя Василия Великого: "Пост всегда полезен для тех, кто его избрал... Поэтому пусть никто не ставит себя вне общего числа постников, к которому причастны всякий род, и всякий возраст, и все чины".

"Пост - это укрепление семьи, мать здоровья, воспитатель молодежи, украшение старших, добрый спутник путешественникам, надежный сожитель тем, что живут вместе... Пост оберегает младенцев, наставляет юношей, добавляет почтенности старикам, потому что седина, украшенная постом, еще в большей степени достойна уважения", - считал святитель.

В ПЦУ подтвердили, что для детей практика поста может стать очень полезным обычаем, который поможет им в дальнейшей жизни.

"Посещение великопостных богослужений, особые евангельские чтения и молитвы, которые звучат в храмах в этот период, способны создать в душе ребенка особое настроение, успокоить, уравновесить его", - объяснили верующим.

Уточняется, что старших детей это может побудить:

задуматься над важными вещами;

задавать непростые вопросы;

стремиться познать духовный мир;

рассеивать собственные страхи и сомнения.

Какие ограничения может накладывать пост на детей

В ПЦУ отметили, что пост телесный, когда речь идет о детях, предусматривает не отсутствие, а временное изменение пищи, рациона питания.

"Пост не предусматривает голодания, физического истощения человека, а тем более ребенка", - объяснили гражданам.

Между тем в ПЦУ вспомнили об определенных ограничениях в развлечениях, которые "позволяют избежать будущих зависимостей, познать меру". Речь может идти, например:

про слишком шумные игры;

о длительном просмотре телевизора;

о компьютерных играх;

о "залипании" в телефоне и т.п.

"К тому же их можно заменить другими полезными активностями: чтением книг, прогулками на природе, высадкой растений, маленькими добрыми делами, посещением творческих кружков и т.д.", - рассказали в ПЦУ.

В завершение верующим напомнили, что для каждого человека, несмотря на его возраст, пост может быть полезным и нужным. Все зависит от желания, целей и возможностей.

"Правильный пост приносит человеку ощущение внутренней свободы, спокойствия, удовлетворения. Нужно ли соблюдать пост вашим детям - решение исключительно за вами, родителями и опекунами. Но призываем всегда принимать это решение взвешенно, осознанно и с любовью", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)