Топовые украинские шахматистки удивили совместным фото с путинистом в Монако

Украинские шахматистки и бывшие чемпионки мира Анна и Мария Музычук на турнире в Монако во время церемонии открытия сфотографировались вместе с президентом ФИДЕ, российским политиком Аркадием Дворковичем, который связан с путинским режимом.
Соответствующий снимок опубликован в Twitter-аккаунте "Chess-News".
На кадре сестры-шахматистки из Львова, которые на этом турнире на первенство мира представляют Украину, позировали перед объективом вместе с другими участницами китаянкой Лэй Тинцзе и индийкой Хампи Конеру, а по центру находился Дворкович.
Последний уже во второй раз занимает должность президента ФИДЕ. Ранее он был помощником президента РФ (2008-2012 годы), вице-премьер-министром в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018 годы), является сторонником агрессивной политики Кремля в отношении Украины.
Обратим внимание, что фотосессия с организаторами турнира - то есть ФИДЕ - прописана в контракте, а сам снимок был сделан еще 24 октября, когда состоялась церемония открытия первой половины турнира, однако получил широкую огласку только сейчас, вызвав в сети возмущенную реакцию украинцев на фоне непрекращающейся полномасштабной войны РФ против нашей страны.
"Напрасно Дворкович стеснялся давеча фотографироваться с женской сборной Украины. Шахматистки, как выяснилось, не кусаются", - подписано фото в посте.
Сестры Анна и Мария Музычук вместе с Лэй Тинцзе, Хампи Конеру и российским президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем на открытии шахматного турнира в Монако (фото: twitter.com/Chess__News / Michal Walusza / FIDE)
Дело в том, что ранее, на Олимпиаде-2022 в Ченнае (Индия) после победы женской сборной Украины по шахматам Дворкович не награждал наших спортсменок - вместо него вышел вручать трофеи руководитель оргкомитета турнира Мутхувел Карунанидхи Сталин.
Также интернет-любители шахматного мира обратили внимание на другой эпизод на этом турнире в Монако. Во время второй партии Анны Музычук и Хампи Конеру первый ход за украинку сделала россиянка Инна Баженова, которая является издателем газеты The Art Newspaper, и связана с олигархом Борисом Ротенбергом, которого называют "кошельком Путина".
Ранее сообщалось, что ФИДЕ выбрала Узбекистан хозяином Шахматной олимпиады-2026. До сих пор сборные Украины трижды побеждали на форумах. Мужчины триумфовали в 2004 и 2010 гг. (в испанской Кальвии и российском Ханты-Мансийске соответственно), а женщины одержали победу в 2006-м в Турине.
Напомним, перед этим мы писали, что сестры Музычук попали в топ-10 сильнейших шахматисток мира.