Топові українські шахістки здивували спільним фото з путіністом у Монако

Українські шахістки та колишні чемпіонки світу Анна та Марія Музичук на турнірі в Монако під час церемонії відкриття сфотографувалися разом із президентом ФІДЕ, російським політиком Аркадієм Дворковичем, який пов'язаний із путінським режимом.
Відповідний знімок опубліковано у Twitter-акаунті "Chess-News".
На кадрі сестри-шахістки зі Львова, які на цьому турнірі на першість світу представляють Україну, позували перед об'єктивом разом з іншими учасницями китаянкою Лей Тінцзе та індійкою Хампі Конеру, а центром знаходився Дворкович.
Останній вже вдруге обіймає посаду президента ФІДЕ. Раніше він був помічником президента РФ (2008-2012 роки), віце-прем'єр-міністром в уряді Дмитра Медведєва (2012-2018 роки), є прихильником агресивної політики Кремля стосовно України.
Звернімо увагу, що фотосесія з організаторами турніру - тобто ФІДЕ - прописана в контракті, а сам знімок було зроблено ще 24 жовтня, коли відбулася церемонія відкриття першої половини турніру, однак набув широкого розголосу лише зараз, викликавши в мережі обурену реакцію українців на фоні триваючої повномасштабної війни РФ проти нашої країни.
"Дарма Дворкович соромився нещодавно фотографуватися з жіночою збірною України. Шахістки, як з'ясувалося, не кусаються", - підписано фото у пості.
Сестри Анна та Марія Музичук разом із Лей Тінцзе, Хампі Конеру та російським президентом ФІДЕ Аркадієм Дворковичем на відкритті шахового турніру в Монако (фото: twitter.com/Chess__News/Michal Walusza/FIDE)
Річ у тім, що раніше, на Олімпіаді-2022 у Ченнаї (Індія) після перемоги жіночої збірної України з шахів Дворкович не нагороджував наших спортсменок - замість нього вийшов вручати трофеї керівник оргкомітету турніру Мутхувел Карунанідхі Сталін.
Також інтернет-поціновувачі шахового світу звернули увагу на інший епізод цього турніру в Монако. Під час другої партії Анни Музичук та Хампі Конеру перший хід за українку зробила росіянка Інна Баженова, яка є видавцем газети The Art Newspaper, та пов'язана з олігархом Борисом Ротенбергом, якого називають "гаманцем Путіна".
Раніше повідомлялося, що ФІДЕ обрала Узбекистан господарем Шахової олімпіади-2026. Досі збірні України тричі перемагали на форумах. Чоловіки тріумфували у 2004 та 2010 роках. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу 2006-го в Турині.
Нагадаємо, перед цим ми писали, що сестри Музичук потрапили до топ-10 найсильніших шахісток світу.