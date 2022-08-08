ФІДЕ обрала господаря Шахової олімпіади-2026

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації .

Узбекистан вперше в історії проведе шаховий турнір серед збірних. Право прийняти змагання країні надав 44-й конгрес ФІДЕ.

Господар Шахової олімпіади-2026 обере місце проведення турніру пізніше. Узбекистан робитиме вибір між Ташкентом і Самаркандом. Також на проведення Шахової олімпіади претендували Польща та Замбія, але у фінальний раунд не потрапили через відсутність гарантій тамтешніх урядів.

Збірні України тричі перемагали на Шахових олімпіадах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006-му в Турині.

Напередодні ФІДЕ переобрала росіянина Дворковича президентом організації на новий термін. За підсумками голосування делегатів конгресу Міжнародної шахової федерації він здолав українського гросмейстера Андрія Баришпольця.