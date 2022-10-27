Топовые украинские шахматистки удивили совместным фото с путинистом в Монако

Украинские шахматистки и бывшие чемпионки мира Анна и Мария Музычук на турнире в Монако во время церемонии открытия сфотографировались вместе с президентом ФИДЕ, российским политиком Аркадием Дворковичем, который связан с путинским режимом.

На кадре сестры-шахматистки из Львова, которые на этом турнире на первенство мира представляют Украину, позировали перед объективом вместе с другими участницами китаянкой Лэй Тинцзе и индийкой Хампи Конеру, а по центру находился Дворкович.

Последний уже во второй раз занимает должность президента ФИДЕ. Ранее он был помощником президента РФ (2008-2012 годы), вице-премьер-министром в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018 годы), является сторонником агрессивной политики Кремля в отношении Украины.

Обратим внимание, что фотосессия с организаторами турнира - то есть ФИДЕ - прописана в контракте, а сам снимок был сделан еще 24 октября, когда состоялась церемония открытия первой половины турнира, однако получил широкую огласку только сейчас, вызвав в сети возмущенную реакцию украинцев на фоне непрекращающейся полномасштабной войны РФ против нашей страны.

"Напрасно Дворкович стеснялся давеча фотографироваться с женской сборной Украины. Шахматистки, как выяснилось, не кусаются", - подписано фото в посте.

Сестры Анна и Мария Музычук вместе с Лэй Тинцзе, Хампи Конеру и российским президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем на открытии шахматного турнира в Монако (фото: twitter.com/Chess__News / Michal Walusza / FIDE)

Дело в том, что ранее, на Олимпиаде-2022 в Ченнае (Индия) после победы женской сборной Украины по шахматам Дворкович не награждал наших спортсменок - вместо него вышел вручать трофеи руководитель оргкомитета турнира Мутхувел Карунанидхи Сталин.

Также интернет-любители шахматного мира обратили внимание на другой эпизод на этом турнире в Монако. Во время второй партии Анны Музычук и Хампи Конеру первый ход за украинку сделала россиянка Инна Баженова, которая является издателем газеты The Art Newspaper, и связана с олигархом Борисом Ротенбергом, которого называют "кошельком Путина".