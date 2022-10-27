Топові українські шахістки здивували спільним фото з путіністом у Монако

Українські шахістки та колишні чемпіонки світу Анна та Марія Музичук на турнірі в Монако під час церемонії відкриття сфотографувалися разом із президентом ФІДЕ, російським політиком Аркадієм Дворковичем, який пов'язаний із путінським режимом.

На кадрі сестри-шахістки зі Львова, які на цьому турнірі на першість світу представляють Україну, позували перед об'єктивом разом з іншими учасницями китаянкою Лей Тінцзе та індійкою Хампі Конеру, а центром знаходився Дворкович.

Останній вже вдруге обіймає посаду президента ФІДЕ. Раніше він був помічником президента РФ (2008-2012 роки), віце-прем'єр-міністром в уряді Дмитра Медведєва (2012-2018 роки), є прихильником агресивної політики Кремля стосовно України.

Звернімо увагу, що фотосесія з організаторами турніру - тобто ФІДЕ - прописана в контракті, а сам знімок було зроблено ще 24 жовтня, коли відбулася церемонія відкриття першої половини турніру, однак набув широкого розголосу лише зараз, викликавши в мережі обурену реакцію українців на фоні триваючої повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

"Дарма Дворкович соромився нещодавно фотографуватися з жіночою збірною України. Шахістки, як з'ясувалося, не кусаються", - підписано фото у пості.

Сестри Анна та Марія Музичук разом із Лей Тінцзе, Хампі Конеру та російським президентом ФІДЕ Аркадієм Дворковичем на відкритті шахового турніру в Монако (фото: twitter.com/Chess__News/Michal Walusza/FIDE)

Річ у тім, що раніше, на Олімпіаді-2022 у Ченнаї (Індія) після перемоги жіночої збірної України з шахів Дворкович не нагороджував наших спортсменок - замість нього вийшов вручати трофеї керівник оргкомітету турніру Мутхувел Карунанідхі Сталін.

Також інтернет-поціновувачі шахового світу звернули увагу на інший епізод цього турніру в Монако. Під час другої партії Анни Музичук та Хампі Конеру перший хід за українку зробила росіянка Інна Баженова, яка є видавцем газети The Art Newspaper, та пов'язана з олігархом Борисом Ротенбергом, якого називають "гаманцем Путіна".