Топ найгучніших скандалів "Кварталу 95": Гонтарева, Зіанджа та інші

Скандал на "Вечірньому Кварталі" (фото: kvartal95/com)

Жарти "Кварталу 95" не вперше виходять за рамки дозволеного

"Квартал 95" в останньому випуску відзначився скандальним номером про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Громадськість по-справжньому закипіла через нечуваний цинізм організаторів шоу "Вечірнього Кварталу".

Журналісти, політики, громадські діячі - ніхто не підтримав "тонкий гумор" сценаристів "Кварталу", які до того ж задіяли в номері відомий хор імені Григорія Верьовки.

Варто відзначити, що "Квартал" не вперше потрапляє в скандал зі своїми гумористичними номерами. Найбільш неоднозначні номери "Вечірнього Кварталу", які викликали резонанс громадськості - в матеріалі Styler.

Україна - актриса німецьких фільмів для дорослих

У вересні 2016 року Володимир Зеленський в Юрмалі показав скетч, зобразивши діючого тоді президента Петра Порошенка.

"Що стосується кредитування, то Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих. Тобто готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони", - промовив Володимир Зеленський.

Ці слова Зеленському не раз згадували в передвиборчій кампанії.

Зеленський у "Вечірньому Кварталі" порівняв Україну з актрисою з німецьких фільмів (відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Скандал з Зіанджею

Хоча Україна і намагається в останні роки підтримати світову тенденцію толерантності до ЛГБТ-спільноти, "Квартал 95", мабуть, не завжди відчуває тренди.

Так, у травні 2018 року, "Вечірній Квартал" зробив досить жорстку пародію на співачку Зіанджу, в минулому співака Бориса Апреля. "Висить у повітрі або лежить в коробочці", "У мене все попереду, - А я думав позаду", "Стоячи або сидячи", - такі жарти відпускали в сторону співачки-трансгендера.

Пародія на Зіанджу у "Вечірньому Кварталі" (відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Але, незважаючи на негативну реакцію громадськості, Студія "Квартал 95" продовжила буллінг щодо Зіанджи у своєму проекті "Ліга сміху", в грудні цього ж року назвавши співачку "воно".

Пародія на Зіанджу у "Вечірньому Кварталі" (скрін: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

"Горіла хата палала"

Останнім, і, мабуть, найгучнішим на сьогодні скандалом, є пісня про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Її зі сцени "Вечірнього Кварталу" виконав Євген Кошовий з хором імені Григорія Верьовки.

"Квартал 95" з піснею про Гонтареву (відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

До речі, громадськість вважає, що кварталівці переступили всі межі дозволеного у пісні "Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала..." "Наступною буде пісня про чиюсь онкологію", - такий посил сьогоднішнього дня.

А ролик з піснею, опублікований "Кварталом 95" 20 жовтня, набрав рекордну для гумористичної студії кількість дизлайків. 6,3 тисячі лайків і 34 тисячі дизлайків - станом на полудень 21 жовтня.