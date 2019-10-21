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Зеленський відреагував на скандальний номер "Квартала 95" і хору Верьовки

STYLERЖиття    21.10.2019 - 12:28
Зеленський відреагував на скандальний номер "Квартала 95" і хору Верьовки
Зеленський відреагував на скандал з "Кварталом 95" (колаж РБК-Україна)

Стала відома реакція Володимира Зеленського на пісню "Квартала 95" і хору Верьовки про палаючий будинок Валерії Гонтаревої

Володимир Зеленський відреагував на скандальний виступ "Квартала 95" і хору Верьовки під час шоу "Вечірній Квартал" на 1+1. Президент України не оцінив гумору своїх колишніх колег, які заспівали про згорілий будинок екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Я бачив справжню реакцію президента на історію з пожежею в будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська. Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Президент Зеленський точно з цього не сміявся. Більше того, він як очільник держави, я можу це неодноразово підтвердити, вживає всіх заходів (з правоохоронними органами, звичайно), щоб розібратися... Тому прив'язувати цю ситуацію (пісню, яка пролунала у "Вечірньому Кварталі" - ред.) до позиції президента не варто", - сказав Гончарук.

Зеленський відреагував на скандальний номер &quot;Квартала 95&quot; і хору Верьовки

Олексій Гончарук на брифінгу (скриншот)

"Президент Зеленський жодного разу не радів, не ставився легковажно до цього випадку. Якщо це підпал будинку будь-якого громадянина, він заслуговує лише на засудження, а не на те, щоб над цим насміхалися. І президент має таку ж позицію", - зауважив очільник Кабміну.

При цьому, глава уряду сказав, що сам він особисто відео не бачив.

"Але радіти і сміятися з горя іншої людини - я не вважаю це нормальним. Але я вважаю, що у світі багато сатиричних видань, у яких є свій стиль... Оцінювати гумор політику чи державному чиновнику взагалі, це, на мою думку, дурний тон. У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому вдається", - відзначив Гончарук.

На його думку, "якби це була інша команда, а не команда "95-го Кварталу", то цей гумор взагалі пройшов би непоміченим".

Нагадаємо, що у скандальній пісні від "Кварталу 95", яку виконав Євген Кошовий", є такі слова, як: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019

Зеленський прибув у Японію Квартал 95 потрапив у гучний скандал через пісню про Гонтареву (відео)
Новини України Володимир ЗеленськийКвартал 95
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