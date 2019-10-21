Стало відомо, за скільки "продався" хор Верьовки: піддалися на вмовляння

У хорі Верьовки пояснили участь артистів у номері "Кварталу" (Кадр з відео)

Гендиректор і художній керівник хору Верьовки прокоментував участь своїх підопічних у номері

На скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки відреагував художній керівник і директор колективу Зіновій Корінець. За його словами, те, що відбулося - це "неприємна ситуація". Про це він розповів у коментарі телеканалу "24".

Корінець повідомив, що сама ідея номера належить авторам "Кварталу", а він, у свою чергу, піддався на вмовляння і дозволив артистам скласти компанію комікам і заспівати "Горіла хата".

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони з усіх кепкують. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом, - зазначив Корінець.

Також він озвучив суму, за яку хор Верьовки погодився заспівати з артистами з "Кварталу" про палаючий будинок Гонтарєвої. Вартість участі музикантів склала 30 тисяч гривень.

Зіновій Корінець (Кадр з відео)

За словами художнього керівника хору, він зовсім не думав про якісь антиукраїнські мотиви. Також він зазначив, що не виключає того, що на концертах артистів можуть бути мітинги за "жарти над Гонтарєвою".

У коментарі "Українській правді" Корінець сказав, що йому соромно за те, що музиканти взяли в цьому участь.

"Це неправильне рішення моє було. Не колективу, тому що колектив не дуже хотів брати участь у цьому заході", - сказав він.

Також художній керівник приніс свої вибачення перед Валерією Гонтарєвою.

"Мені неприємно, звичайно, це було. Неправильне рішення. Але це вже сталося. Я вибачаюся перед Валерією Гонтарєвою. Мені соромно", - резюмував Корінець.

За словами Корінцю, його запевнили, що це все стьоб, зараз всі кепкують над президентом і політиками. Він згадав, що слова з пісні про Гонтарєву здалися йому неприємними, цитує Радіо Свобода директора колективу.

"Ви знаєте, тут щодо будинку - це неприємна ситуація". "Та ні, це всі кепкують, це інтернет. Всі кепкують, в тому числі і ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма вже не один рік", - згадав Корінець, як все було.