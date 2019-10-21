Всім хотілось шашлика: з'явився повний текст скандальної пісні "Кварталу 95"

"Квартал 95" і хор Верьовки заспівали про Гонтареву (колаж РБК-Україна)

Скандальний номер про будинок Гонтарєвої у "Вечірньому Кварталі" розбурхав мережу

"Квартал 95" і народний хор імені Верьовки потрапили в гучний скандал після того, як у новому випуску "Вечірнього Кварталу" з їхніх вуст прозвучала пісня про підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

На скандальний виступ відреагували багато політиків, лідерів громадської думки і навіть президент України Володимир Зеленський, який, якщо вірити словам прем'єра Олексія Гончарука, не сміявся з цієї ситуації.

Новий випуску "Вечірнього Кварталу" (фото: kvartal95.com)

Пісня, яка наробила шуму, є пародією на відому українську народну пісню "Горіла сосна". Правда, замість сосни і дівчини Євген Кошовий і артисти знаменитого хору імені Верьовки співали про хату, шашлик, Коломойського, банки та, власне, Валерію Гонтареву, яка зараз перебуває в Лондоні. При цьому, як говорили самі гумористи зі сцени, ця пісня в стилі "запальний фольк".

Текст скандальної пісні "Кварталу 95" та хору Верьовки:

Горіла хата, палала,

Горіла хата, палала,

В Лондоні жінка плакала,

В Лондоні жінка плакала.

Хата горить в Гореничах, (співпало як!)

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валерія

Думає на Валерича.

Люди вогонь побачили,

Допомагати почали,

Відра схопили, прибігли,

В огонь соляру плескали.

Що будем з горем цим робить?

Люди підняли ґвалт і крик,

І почали робить шашлик.

Приїхало три слідака,

33 рятувальника, не запізнилася швидка,

Бо всім хотілось шашлика.

А тая хата все горить,

Як в Дельта-банку депозит,

Як в Надра-банку мій кредит -

По вісім доларів кредит.

У пісні цій мораль проста,

У пісні цій мораль проста,

Хата згоріла від стида,

Хата згоріла від стида.

У пісні цій мораль проста,

У пісні цій мораль проста,

Хата згоріла від стида,

Хата згоріла від стида!

Горіла Хата - Пісня про Гонтареву Вечірній Квартал 2019