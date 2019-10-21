Квартал 95 потрапив у гучний скандал через пісню про Гонтареву (відео)

Квартал 95 оскандалився через Гонтарєву (Скріншот з відео)

Учасники "Вечірнього Кварталу" і хор Верьовки заспівали про підпал будинку Гонтарєвої і оскандалилися

Квартал 95 потрапив у гучний скандал через те, що на черговому випуску шоу гумористи заспівали пісню про підпал будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої. До артистів також приєднався хор імені Григорія Верьовки.

Композицію кварталівці назвали "Горіла хата". Цю подію (підпал будинку Гонтарєвої) коміки назвали "яскравою".

Відео: Квартал 95 заспівав пісню про підпал будинку Гонтарєвої (YouTube/Квартал95)

Зазначимо, що коміки і хор Верьовки використовували за основу українську пісню "Горіла сосна, палала".

Нижче наводимо цитату з пісні-пародії.

"Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала... Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича... Люди вогонь побачили, почали допомагати, відра схопили, прибігли, у вогонь соляру плескали".

Вибачення міністра культури України.

Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook приніс вибачення особисто колишній голові Нацбанку України Валерії Гонтарєвій.

"Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - написав Бородянський.

Скріншот поста (facebook.com/borodyanskiy)

Реакція Ігоря Коломойського на пісню Кварталу 95

Ігор Коломойський, ім'я якого не раз згадується в скандальній пісні Кварталу 95 про Гонтарєву, вважає, що композиція варта слова "браво". Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода. Сам олігарх пісню на той момент не чув. Але зазначив, що фраза "думає на Валерича" йому дуже сподобалася. Також Коломойський додав, що не вважає композицію сміхом над чужим горем.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки у неї будинок згорів? А скільки на Донбасі будинків згоріло?" - сказав Коломойський.

Ігор Коломойський (radiosvoboda.org)

Реакція Валерії Гонтарєвої на "жарт" Кварталу 95

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва прокоментувала номер студії Кварталу 95 про підпал її будинку. Про це повідомила Радіо Свобода.

"Це сором!!! Насміхатися над людським горем - таке неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", - сказала Гонтарєва.

Також Гонтарєва зазначила, що в цинізмі "кварталівців" вона не сумнівалася.

"В цинізмі 95-го Кварталу сумнівів давно немає. Але участь у цьому народного хору, це вже ганьба для всієї країни", - підсумувала екс-глава НБУ.

Валерія Гонтарєва (УНІАН)

Реакція громадськості на пісню "Горіла хата"

Відомий журналіст Соня Кошкіна гнівно висловилася з приводу "жарту"-пісні Кварталу 95.

"Еб..е дно. І сам факт пісні. І її слова. І хор Верьовки. Всьому має бути межа. Як правильно зазначили колеги в нашому редакційному чаті: "Наступний стьоб буде щодо чиєїсь онкології". Посилання не ставлю, бридко", - написала Кошкіна у своєму Telegram-каналі.

А ось журналіст, блогер і член партії "Слуга народу" Олександр Дубинський пісню погано не вважає.

"З приводу хору, 95 кварталу і пісні про згорілому будинку Гонтарєвої - мені теж страшенно не сподобалося. Соліст фальшивив. Можна було краще витягнути", - написав він.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що такі жарти недоречні.

"Я категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив із-за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують кварталу", - написала Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Блогер Олена Яхно також висловила своє обурення жартом гумористів.

"Покидьки вищої міри. Начиталася ваших постів і теж подивилася номер Кошового про хату Гонтарєвої. Масштабно познущались... Навіть страшно подумати, який бумеранг їм за це прилетить! А що прилетить, сумнівів немає. Особливо соромно за хор. За 3 хвилини 50 секунд розтоптали свою історію та репутацію. Я не знаю, як їм після цього співати гімн у Верховній Раді", - написала Яхно.

Скріншот поста (Олена Яхно/Facebook)