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Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

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Пятница 09 июня 2023 16:27
Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото) Какие шорты нельзя носить в 2023 году (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Обязательный атрибут летнего гардероба - шорты. Сейчас их можно купить почти в каждом магазине одежды. Однако важно соблюдать несколько простых правил, чтобы не выглядеть нелепым.

Об этом сообщила стилист Дарья Григора в Instagram.

Какие шорты не стоит покупать

Шорты отлично сочетаются с топами, футболками и рубашками. Чтобы не исказить свою фигуру, следует избегать:

  • Слишком короткие модели, от уровня окончания белья должно быть еще хотя бы 20 сантиметров ткани;
  • Слишком рваные шорты - антитренд. Лучше отдавать предпочтение минимально порванным;
  • Не покупайте шорты, слишком обтягивающие бедро;
  • Тонкие ткани - не вариант. Материал шорт должен держать форму, а не висеть как тряпка.

Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

Антитренд шорт в 2023 (pinterest)

Актуальные шорты на лето

Стилист показала 16 вариантов шорт из масс-маркета, которые будут в моде в 2023 году.

Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

Модные шорты на лето 2023 (instagram.com/dar_odarka)

С чем нельзя носить шорты

Многослойность в этом сезоне тоже вышла из моды. Теперь надевать с шортами топ, кофту и легкую курточку стоит только, если вы отправляетесь в лес или дачу. А при выходе в город от такого варианта лучше отказаться.

Также спортивные шорты вне спортзала или дома - табу.

Не стоит этим летом также носить шорты в сочетании с обувью на танкетке. Эта комбинация устарела и вернется в моду не скоро.

Раньше стилист показывала, с чем и как носить юбку плиссе, чтобы выглядеть стильно.

Также мы писали, какие цвета одежды полнят и визуально подчеркивают проблемные места.

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