Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)
Обязательный атрибут летнего гардероба - шорты. Сейчас их можно купить почти в каждом магазине одежды. Однако важно соблюдать несколько простых правил, чтобы не выглядеть нелепым.
Об этом сообщила стилист Дарья Григора в Instagram.
Какие шорты не стоит покупать
Шорты отлично сочетаются с топами, футболками и рубашками. Чтобы не исказить свою фигуру, следует избегать:
- Слишком короткие модели, от уровня окончания белья должно быть еще хотя бы 20 сантиметров ткани;
- Слишком рваные шорты - антитренд. Лучше отдавать предпочтение минимально порванным;
- Не покупайте шорты, слишком обтягивающие бедро;
- Тонкие ткани - не вариант. Материал шорт должен держать форму, а не висеть как тряпка.
Антитренд шорт в 2023 (pinterest)
Актуальные шорты на лето
Стилист показала 16 вариантов шорт из масс-маркета, которые будут в моде в 2023 году.
Модные шорты на лето 2023 (instagram.com/dar_odarka)
С чем нельзя носить шорты
Многослойность в этом сезоне тоже вышла из моды. Теперь надевать с шортами топ, кофту и легкую курточку стоит только, если вы отправляетесь в лес или дачу. А при выходе в город от такого варианта лучше отказаться.
Также спортивные шорты вне спортзала или дома - табу.
Не стоит этим летом также носить шорты в сочетании с обувью на танкетке. Эта комбинация устарела и вернется в моду не скоро.
Раньше стилист показывала, с чем и как носить юбку плиссе, чтобы выглядеть стильно.
Также мы писали, какие цвета одежды полнят и визуально подчеркивают проблемные места.