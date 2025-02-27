Как носить перчатки в 2025 году: самый модный прием, который точно выделит вас из серой толпы

В 2025 году перчатки стали не просто аксессуаром для защиты рук от холода, а и настоящим модным акцентом. Один из главных трендов этого года - перчатка на поясе. Это нестандартный, но стильный трюк, который уже подхватили звезды и fashion-инфлюэнсеры.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее про этот тренд, а также показать, как такой прием стилизации использует украинская блогерша Людмила Луцук.

Если вы не любите носить перчатки, но хотите добавить изюминку в свой образ, попробуйте необычный прием - заправьте одну или две перчатки под ремешок вашего пояса. Это один из самых стильных трюков в моде 2025 года.

Модный совет: чтобы лук с перчатками выглядел действительно эффектно, выбирайте модели, которые контрастируют с вашей одеждой.



Перчатка на поясе - трендовый прием стилизации (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Откуда пошел этот тренд

Его увидели на показах осень-зима 2024/25 всемирно известных брендов Balenciaga, Prada и Rick Owens, а затем стиль подхватили фешн-блогеры. Это напоминает старую традицию, когда джентльмены носили перчатки в руках или за поясом, но с современным оттенком.

Как носить перчатку на поясе

Одна перчатка вместо двух - тренд базируется на том, что вы носите только одну перчатку, а вторую цепляете на пояс или поясную петлю джинсов.

Кожаные, бархатные или сетчатые - материалы могут быть разными, главное, чтобы они гармонировали с образом.

Контраст или total look - перчатка может дополнять цвет наряда или же наоборот создавать акцент.



Модный прием на весну 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

С чем сочетать этот модный прием

Классические костюмы для строгого, но авангардного образа.

Пальто оверсайз для эффекта небрежного шика.

Мини-юбки и кожаные куртки для создания необычного стиля.

Как модный прием стилизовала Люда с Голливуда

Украинская блогерша Людмила Луцук, которая ранее была известна как Люда с Голливуда, следит за модными трендами - в последнее время она заметно похудела и часто делится с подписчиками модными образами.

Она продемонстрировала в сети образ, который можно себе взять на заметку на весну 2025. Так, она надела брюки палаццо насыщенного синего оттенка, белую рубашку и свитер такого же цвета, как и штаны.

Свой образ блогерша дополнила укороченным пальто-пиджаком из искусственного меха светло-бежевого оттенка, а линию талии подчеркнула тонким ремнем. Именно в этом образе она использовала прием с коричневыми перчатками на поясе.