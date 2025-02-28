Какой маникюр привлечет удачу и деньги в марте 2025. Это точно не розовый и фиолетовый
Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре или же просто поставить на заставку в телефоне.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в марте 2025 года, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.
Что такое цвет везения
Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.
Счастливый цвет на март 2025
Финансово удачные оттенки на март этого года - голубой и светло-серый.
"В этот раз аж два цвета, которые приносят удачу, это светло-серый и светло-голубой. Именно эти цвета необходимо использовать в гардеробе, в работе, на заставке телефона. А для девушек самое простое - в маникюре" - отметила блогерша Astro Muse Mari.
@astromuse.mari #колірвезіння #березень2025 оригінальний звук - Astro Muse Mari
Серый маникюр на март 2025
Серый маникюр прекрасно подчеркивает стиль и подходит для любых мероприятий - от повседневных до праздничных, а обширная палитра позволяет подобрать идеальный вариант для себя.
Счастливый маникюр на март (фото: instagram.com/themaniclub)
Если вы хотите разнообразить однотонный маникюр, присмотритесь к дизайну с различными рисунками или со стемпингом. Геометрические узоры, снежинки или абстрактные линии на сером фоне создадут модный и интересный образ. Эти рисунки можно выполнить белым, черным или серебристым лаком, что придаст маникюру дополнительную изысканность.
Серый маникюр с рисунками (фото: instagram.com/iramshelton)
Голубой маникюр на март 2025
Поэкспериментируйте с дизайнами в одном маникюре. Например, сделайте французский маникюр с блестками и ромашками. Можно выбрать нежный голубой оттенок для основания или же добавить тонкие голубые линии на кончики ногтей. Такой маникюр смотрится элегантно и подходит как для офиса, так и для вечерних мероприятий.
Счастливый цвет на март 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Отметим, что маникюр с ромашками - весенний и легкий. Этот вариант придает нежность и яркость, ассоциируется с теплом и солнцем, что делает его идеальным выбором для весны.
Для любителей более эксклюзивных вариантов можно сделать маникюр с использованием сухих цветов, таких как лаванда или ромашки в сочетании с голубым тоном. Это создает эффект природной красоты и гармонии, придавая маникюру оригинальности и текстуры.
Денежный маникюр на март 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)
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Для написания материала были использованы такие источники: страница в TikTok Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram The Mani Club, Iram Shelton, Aistе Haas.