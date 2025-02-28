Какой маникюр привлечет удачу и деньги в марте 2025. Это точно не розовый и фиолетовый

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре или же просто поставить на заставку в телефоне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в марте 2025 года, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.

Что такое цвет везения

Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.

Счастливый цвет на март 2025

Финансово удачные оттенки на март этого года - голубой и светло-серый.

"В этот раз аж два цвета, которые приносят удачу, это светло-серый и светло-голубой. Именно эти цвета необходимо использовать в гардеробе, в работе, на заставке телефона. А для девушек самое простое - в маникюре" - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Серый маникюр на март 2025

Серый маникюр прекрасно подчеркивает стиль и подходит для любых мероприятий - от повседневных до праздничных, а обширная палитра позволяет подобрать идеальный вариант для себя.



Счастливый маникюр на март (фото: instagram.com/themaniclub)

Если вы хотите разнообразить однотонный маникюр, присмотритесь к дизайну с различными рисунками или со стемпингом. Геометрические узоры, снежинки или абстрактные линии на сером фоне создадут модный и интересный образ. Эти рисунки можно выполнить белым, черным или серебристым лаком, что придаст маникюру дополнительную изысканность.



Серый маникюр с рисунками (фото: instagram.com/iramshelton)

Голубой маникюр на март 2025

Поэкспериментируйте с дизайнами в одном маникюре. Например, сделайте французский маникюр с блестками и ромашками. Можно выбрать нежный голубой оттенок для основания или же добавить тонкие голубые линии на кончики ногтей. Такой маникюр смотрится элегантно и подходит как для офиса, так и для вечерних мероприятий.



Счастливый цвет на март 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Отметим, что маникюр с ромашками - весенний и легкий. Этот вариант придает нежность и яркость, ассоциируется с теплом и солнцем, что делает его идеальным выбором для весны.

Для любителей более эксклюзивных вариантов можно сделать маникюр с использованием сухих цветов, таких как лаванда или ромашки в сочетании с голубым тоном. Это создает эффект природной красоты и гармонии, придавая маникюру оригинальности и текстуры.



Денежный маникюр на март 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

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