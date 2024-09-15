Топ-5 вечно молодых звезд, которые и не думают стареть
Возраст - это всего лишь цифра. Как им это удается, остается загадкой, но многие голливудские актрисы старше 50 лет выглядят невероятно привлекательно.
О ком идет речь - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сьюзан Сарандон
Сьюзан Сарандон все чаще выбирает смелые и даже дерзкие образы: длинная кожаная юбка, платье с глубоким разрезом, откровенное декольте... Но что действительно поражает - так выглядит женщина, которой уже 77 лет. Браво, Сьюзан!
Сьюзан Сарандон (фото: instagram.com/susansarandon)
Шэрон Стоун
Звезда "Основного инстинкта" неоднократно утверждала, что важно уметь стареть с достоинством. Она предпочитает естественность и натуральность, неизменно увлекая публику своим безупречным видом на красных ковровых дорожках. И это притом что этой элегантной женщине уже 66 лет.
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Сандра Баллок
Сандра Буллок продолжает поражать поклонников как на экране, так и в обычной жизни. Каждый раз, когда она появляется на красной ковровой дорожке, все взгляды обращены к ней. Буллок открыто признает, что ее внешний вид - результат упорного труда.
Сандра Баллок (фото: Getty Images)
Джулия Робертс
Звезда фильмов "Красавица" и "Свадьба моего лучшего друга" не всегда появляется в идеальном виде (что абсолютно нормально для любой женщины). Однако Джулия без особого труда ставит на место завистников и критиков: многие из 20-летних с удовольствием выглядели бы так, как она в свои 56.
Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)
Дженнифер Лопес
Для Дженнифер Лопес время как будто остановилось! Мы решили включить ее в эту подборку, ведь она успешна как певица и актриса, а также мать двух детей. И, кстати, в этом году ей исполнилось 55 лет.
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
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