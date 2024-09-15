Топ-5 вечно молодых звезд, которые и не думают стареть

Возраст - это всего лишь цифра. Как им это удается, остается загадкой, но многие голливудские актрисы старше 50 лет выглядят невероятно привлекательно.

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон все чаще выбирает смелые и даже дерзкие образы: длинная кожаная юбка, платье с глубоким разрезом, откровенное декольте... Но что действительно поражает - так выглядит женщина, которой уже 77 лет. Браво, Сьюзан!

Сьюзан Сарандон (фото: instagram.com/susansarandon)

Шэрон Стоун

Звезда "Основного инстинкта" неоднократно утверждала, что важно уметь стареть с достоинством. Она предпочитает естественность и натуральность, неизменно увлекая публику своим безупречным видом на красных ковровых дорожках. И это притом что этой элегантной женщине уже 66 лет.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone​​)

Сандра Баллок

Сандра Буллок продолжает поражать поклонников как на экране, так и в обычной жизни. Каждый раз, когда она появляется на красной ковровой дорожке, все взгляды обращены к ней. Буллок открыто признает, что ее внешний вид - результат упорного труда.

Сандра Баллок (фото: Getty Images)

Джулия Робертс

Звезда фильмов "Красавица" и "Свадьба моего лучшего друга" не всегда появляется в идеальном виде (что абсолютно нормально для любой женщины). Однако Джулия без особого труда ставит на место завистников и критиков: многие из 20-летних с удовольствием выглядели бы так, как она в свои 56.

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Дженнифер Лопес

Для Дженнифер Лопес время как будто остановилось! Мы решили включить ее в эту подборку, ведь она успешна как певица и актриса, а также мать двух детей. И, кстати, в этом году ей исполнилось 55 лет.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo​​)