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Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Неділя 15 вересня 2024 09:00
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Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти Дженніфер Лопес і Сандра Баллок (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Вік - це всього лише цифра. Як їм це вдається, залишається загадкою, але багато голлівудських актрис, старших за 50 років, мають неймовірно привабливий вигляд.

Про кого йде мова - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон дедалі частіше обирає сміливі та навіть зухвалі образи: довга шкіряна спідниця, сукня з глибоким розрізом, відверте декольте... Та що справді вражає - такий вигляд має жінка, якій уже 77 років. Браво, Сьюзан!

Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Сьюзан Сарандон (фото: instagram.com/susansarandon)

Шерон Стоун

Зірка "Основного інстинкту" неодноразово стверджувала, що важливо вміти старіти з гідністю. Вона віддає перевагу природності та натуральності, незмінно захоплюючи публіку своїм бездоганним виглядом на червоних килимових доріжках. І це при тому, що цій елегантній жінці вже 66 років.

Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone​​​​​​​)

Сандра Баллок

Сандра Буллок продовжує вражати шанувальників як на екрані, так і в звичайному житті. Щоразу, коли вона з'являється на червоній килимовій доріжці, всі погляди звернені до неї. Буллок відкрито визнає, що її зовнішній вигляд - результат наполегливої праці.

Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Сандра Баллок (фото: Getty Images)

Джулія Робертс

Зірка фільмів "Красуня" і "Весілля мого найкращого друга" не завжди з'являється в ідеальному вигляді (що абсолютно нормально для будь-якої жінки). Однак Джулія без особливих зусиль ставить на місце заздрісників і критиків: багато хто з 20-річних із задоволенням мав би такий вигляд, як вона у свої 56.

Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Дженніфер Лопес

Для Дженніфер Лопес час ніби зупинився! Ми вирішили включити її до цієї добірки, адже вона успішна як співачка й актриса, а також є мамою двох дітей. І, до речі, цього року їй виповнилося 55 років.

Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про 6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому.

Також писали про зірок, які не комплексують через зайву вагу.

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