Топ-5 вічно молодих зірок, які і не думають старіти

Вік - це всього лише цифра. Як їм це вдається, залишається загадкою, але багато голлівудських актрис, старших за 50 років, мають неймовірно привабливий вигляд.

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон дедалі частіше обирає сміливі та навіть зухвалі образи: довга шкіряна спідниця, сукня з глибоким розрізом, відверте декольте... Та що справді вражає - такий вигляд має жінка, якій уже 77 років. Браво, Сьюзан!

Сьюзан Сарандон (фото: instagram.com/susansarandon)

Шерон Стоун

Зірка "Основного інстинкту" неодноразово стверджувала, що важливо вміти старіти з гідністю. Вона віддає перевагу природності та натуральності, незмінно захоплюючи публіку своїм бездоганним виглядом на червоних килимових доріжках. І це при тому, що цій елегантній жінці вже 66 років.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone​​​​​​​)

Сандра Баллок

Сандра Буллок продовжує вражати шанувальників як на екрані, так і в звичайному житті. Щоразу, коли вона з'являється на червоній килимовій доріжці, всі погляди звернені до неї. Буллок відкрито визнає, що її зовнішній вигляд - результат наполегливої праці.

Сандра Баллок (фото: Getty Images)

Джулія Робертс

Зірка фільмів "Красуня" і "Весілля мого найкращого друга" не завжди з'являється в ідеальному вигляді (що абсолютно нормально для будь-якої жінки). Однак Джулія без особливих зусиль ставить на місце заздрісників і критиків: багато хто з 20-річних із задоволенням мав би такий вигляд, як вона у свої 56.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Дженніфер Лопес

Для Дженніфер Лопес час ніби зупинився! Ми вирішили включити її до цієї добірки, адже вона успішна як співачка й актриса, а також є мамою двох дітей. І, до речі, цього року їй виповнилося 55 років.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo​​​​​​​)