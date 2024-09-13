Бодипозитивные: 5 звезд, которые не комплексуют из-за лишнего веса

Герои нашего материала не носят одежду маленьких размеров, но это их совсем не беспокоит. Ведь настоящая красота - это то, что внутри.

Лиззо

Лиззо является яркой фигурой бодипозитивного движения. Певица, весящая около 140 кг, выступает против фэтшейминга и активно поддерживает людей в принятии их внешности. Она смело публикует фотографии в купальниках с не всегда выгодных ракурсов, носит латексные наряды, короткие шорты и откровенные платья, не стесняясь быть собой.

Лиззо (фото: instagram.com/lizzobeeating)

Эми Шумер

Эми восхищается своей фигурой и с удовольствием участвует в откровенных фотосессиях, только усиливающих ее уверенность в своих формах. По секрету: Эми не считает себя "пышной". Настоящий пример для многих!

Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer​​)

Мелисса Маккарти

Для актрисы ее формы стали настоящей визитной карточкой. Мелисса с удовольствием исполняла роли очаровательных девушек с пышными формами в комедийных фильмах! Она никогда не стеснялась своего телосложения и даже запустила собственный бренд одежды с расширенной размерной линейкой, доказывая, что можно выглядеть стильно при любом весе.

Мелисса Маккарти (фото: instagram.com/melissamccarthy)

Барби Феррейра

24-летняя звезда "Эйфории" стала вдохновением для молодежи, доказав, что крутой, сексуальной и стильной можно быть с любыми формами и весом. Кстати, Барби не считает себя моделью плюс-сайз: "У меня 50-й размер – и что из того? Я всегда буду повторять: главное - это быть в гармонии с собой".

Барби Феррейра (фото: instagram.com/barbieferreira)

Тесс Холлидей

Тесс считается самой большой моделью в мире с весом 155 килограммов. Недавно она призналась, что страдает атипичной анорексией. В своих социальных сетях Тесс призывает отказаться от осуждения людей за их вес или изменения во внешности: "Вы можете жить так, как хотите, уже сегодня, независимо от того, как выглядит ваше тело. Я хочу, чтобы мои щеки вдохновляли вас жить без оправданий - сегодня, завтра и каждый день".

Тесс Холлидей (фото: instagram.com/tessholliday​​)