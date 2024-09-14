6 звезд, которые сейчас выглядят лучше, чем 10-15 лет назад

Остаться красивой с годами - это суперспособность, о которой мечтает каждая девушка. Звезды из нашей подборки уже овладели этим искусством.

РБК-Украина (проект Styler) собрало тех, кто 10-15 лет назад выглядел гораздо менее привлекательно, чем сегодня.

Кайли Дженнер

Когда-то Кайли Дженнер выглядела как самая обычная девушка с незаметной внешностью. На старых фотографиях можно увидеть широкий нос, тонкие губы, круглое лицо и нечеткий подбородок. Но теперь Кайли превратилась в настоящую красавицу с изящными чертами лица.

Она открыто призналась в увеличении груди и губ, поскольку изменения очевидны. Однако фанаты уверены, что Дженнер также совершила множество других пластических операций на лице.

Кайли Дженнер в юности и сейчас (фото: скриншот с видео, instagram.com/kyliejenner)

Адель

Глядя на фотографии Адель десятилетней давности, становится очевидно, что она проделала огромную работу над собой. Певица лишилась значительного количества лишнего веса. Обновленная внешность придает ей уверенность, и теперь Адель выглядит более раскрепощенной, смелой и яркой.

Адель до похудения и после (фото: Getty Images, instagram.com/adele)

Хлоя Кардашьян

Среди сестер Кардашьян-Дженнер Хлоя изменилась больше всего с годами. Даже преданные фанаты могут не сразу узнать ее на старых фотографиях. Согласитесь, Хлоя сейчас и Хлоя в прошлом - словно два разных человека. Это тот редкий случай, когда каждая пластическая операция пошла на пользу и не было перебора с косметическими процедурами.

Хлоя Кардашьян (фото: скришот с видео, instagram.com/khloekardashian)

Белла Хадид

В подростковом возрасте Беллу Хадид часто называли "гадким утенком". В интернете любят сравнивать ее нынешние снимки с фотографиями из недавнего прошлого, и разница очевидна - видно, как с возрастом ее внешность изменилась.

Поэтому Белле приписывают множество пластических операций, однако модель не только отрицает их, но и объясняет изменения более естественными причинами. По ее словам, у многих людей в переходном возрасте лицо выглядит слегка одутловатым, и она не была исключением.

Белла Хадид (фото: скриншот с видео, instagram.com/bellahadid)

Леди Гага

Помните, какой была Леди Гага 10-15 лет назад? Вкусы у всех разные, и, без сомнения, тогда нашлось немало поклонников ее эксцентричного стиля. Безумные наряды, прически, яркий макияж, и, конечно, ее фирменные высокие платформы. Но сегодня Леди Гага - совсем другая. Она отказалась от эпатажных образов, выбрав путь женственности и элегантности.

Как оказалось, ее естественный стиль привлекает гораздо больше поклонников, и многие считают, что сейчас Леди Гага выглядит более красиво и привлекательно.

Леди Гага (фото: скриншот с видео, instagram.com/ladygaga)

Майли Сайрус

В последние годы Майли Сайрус изменилась не только снаружи, но и внутренне. Звезда отошла от своего эксцентричного, подчас шокирующего и даже отталкивающего имиджа, сопровождавшегося дерзким поведением.

Майли Сайрус (фото: Кинориум, instagram.com/mileycyrus)