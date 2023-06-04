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Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)

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Воскресенье 04 июня 2023 12:12
Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото) Какие стрижки будут модными в 2023 году (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Внутренние изменения женщинам часто хочется подчеркнуть внешним видом. Кто покупает новые вещи, а другие принимают вопросы более радикально, меняя прическу. К тому же некоторые простые прически помогут выглядеть моложе.

Об этом сообщает SantePlus.

Волосы средней длины с челкой

Полностью измените образ с помощью этой модной прически. Эта смелая стрижка с челкой придаст вам шикарный и элегантный вид одновременно.

К тому же челка может изменить форму лица, придать объем волосам и сделать образ более женственным. Благодаря этому модные стрижки 2023 года с челкой на средние волосы входят в топ самых популярных среди женщин всех возрастов.

Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Модная стрижка с челкой (santeplusmag)

Шегги

Название стрижки "shaggy" в переводе звучит как "лохматый". Небрежная прическа с плавными слоями придаст легкости и объемности длинным и средним волосам.

Шегги вариативная и может быть на разную длину волос, с челкой или без, асимметричной и ровной. Она легко подстраивается под любой тип и длину волос.

Такая стрижка стремительно набирает популярность среди кудрявых модниц.

Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)

Стрижка шегги (santeplusmag)

Ровный срез

Гладкие и прямые волосы всегда будут приковывать взгляды окружающих людей. Ровный срез выглядит отлично на ухоженных и здоровых длинных прядях. Стрижки с прямым срезом придадут объем и густоту шевелюре.

Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Стрижка ровный срез (pinterest)

Стрижка "стремянка"

Структурные стрижки вливаются в модный мир уже много сезонов. Стрижка "стремянка" может быть разной: от совсем небольших переходов до резких и драматичных, которые подчеркнут индивидуальность.

Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Стрижка "стремянка" (santeplusmag)

Каре

Стрижка каре давно завоевала сердца девушек и свою актуальность вряд ли потеряет. Такая стрижка известна уже десятки лет. Изменяются только ее разновидности, покраска и способы укладки.

Модное каре действительно может превратить любую женщину, придав ее образу элегантность, игривость, стиль и даже омолодить.

Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Модные стрижки 2023: какую выбрать, чтобы выглядеть стильно и молодо (фото)Стрижка каре (santeplusmag)

Ранее мы сообщали, какие прически делают женщин старше.

Также мы писали, как подобрать модную стрижку по форме лица.

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