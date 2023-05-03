Эти ошибки в прическе категорически нельзя допускать зрелым женщинам, чтобы не выглядеть старше

Удачно подобрать прическу, которая гармонично подчеркнет черты лица, довольно сложно. Но проблема еще и в том, что даже идеальную прическу иногда нужно менять, чтобы идти "в ногу со временем" и выглядеть актуально. Особенно это необходимо зрелым женщинам, которые годами ходят в одном образе.

О том, какие ошибки в прическе делают женщин старше, пишет Express .

Какие ошибки в прическе делают вас старше

Эксперт по стилю Эрин Басби рассказала, что стоит сделать со своими волосами, чтобы выглядеть моложе.

Она отмечает, что зрелые женщины рискуют выглядеть старше реального возраста, если откажутся менять свою стандартную прическу, с которой они уже на протяжении многих лет.

"Одна и та же прическа в течение 20 лет - это ошибка стиля, которая может сделать женщин визуально старше", - говорит Эрин.

Женщины, которые ежедневно укладывают свои волосы одинаково - и здесь даже неважно, какая именно это прическа - рискуют "накинуть" себе лишних лет.

Каким прическам следует отдать предпочтение

Не обязательно идти в ногу с каждым трендом в прическах, но иногда легкие изменения помогут создать более актуальный вид.

При этом эксперт отмечает, что не означает, что женщине нужно резко из блондинки стать брюнеткой. Она рекомендует экспериментировать со стилями.

Например, те, кто всегда имеет волнистые волосы, могут время от времени их выпрямлять.

Даже изменение продела волос может иметь большое значение: в то время как продел посередине является элегантной классикой, то смещение его набок может придать объем одной стороне.

Для тех, кто не хочет кардинально менять длину или цвет волос, изменение стиля все равно может обновить образ.

Также эксперт советует избегать слишком большого количества косметических средств на волосах. А еще - пользоваться качественными фенами и плойками, чтобы максимально бережно делать укладки. Ключевым, конечно, является качественный уход за волосами, они должны быть здоровыми и блестящими.