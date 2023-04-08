Как подобрать модную стрижку по форме лица: 7 подсказок от стилиста (фото)
Удачная стрижка способна подчеркнуть индивидуальные черты лица, а вот незначительные недостатки - скрыть. Неправильно подобранная длина волос и форма наоборот будет акцентировать внимание на несовершенствах во внешности.
О том, как подобрать стрижку под индивидуальные параметры, рассказала стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.
Как правильно подобрать стрижку
"Ваша прическа - это основа вашей портретной зоны. У вас могут быть 100 раз натуральные косы по пояс, которые превращают вас в даму предпенсионного возраста, что своими силами, этими косами, тянет на себе 3 работы и 2 детей", - говорит эксперт.
Даже длинные волосы должны иметь форму, объем и оформленность.
"Нет ничего страшного в том, чтобы их срезать. Мир не перестанет крутиться, а вы не перестанете быть женщиной. Скорее наоборот, уровень сексуальности, женственности и элегантности достигнет тех высот, о которых вы и не мечтали", - говорит Шевченко.
Объясняет, что длинные волосы с иссеченными, тонкими и пересушенными кончиками играют с вами злую шутку. Ведь длина есть, но волосы выглядят тусклыми и неухоженными.
Удачный вариант стрижки (фото: purpur.stylist)
Что учитывать при подборе стрижки
- Ширина лба. Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка.
- Соотношение длины и ширины лица. Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи.
- Для овальной и вытянутой формы - наоборот, прически в зоне подбородка.
- Под тип подбородка: если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада.
- Шея - если она у вас короткая, то не надо укорачивать ее еще больше и резать прической пополам. Опускаем длину волос к ключицам, или уже выбираем более короткие варианты типа пикси.
- Рост. Длинные волосы подходят довольно высоким женщинам. Но учтите, что они требуют внимания и укладки. Современная стилистика (не путать с быстрой и изменчивой модой) уважает ухоженность и натуральность, но хорошо сделанную стайлингом и феном.
- Многослойность. Прическа должна иметь объем и двигаться, а не лежать прилизанным блином.
"Самая трендовая стрижка и укладка - это каскад в стиле 90-х и бигуди. Когда огромный объем и волосы падают на плечи слоями. Но прежде чем делать такую красоту, помните, что вкладывать такую стрижку надо минут 40, держа руки вверх", - говорит стилист.
Удачный вариант стрижки (фото: purpur.stylist)
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