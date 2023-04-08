Как подобрать модную стрижку по форме лица: 7 подсказок от стилиста (фото)

Удачная стрижка способна подчеркнуть индивидуальные черты лица, а вот незначительные недостатки - скрыть. Неправильно подобранная длина волос и форма наоборот будет акцентировать внимание на несовершенствах во внешности.

О том, как подобрать стрижку под индивидуальные параметры, рассказала стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram .

Как правильно подобрать стрижку

"Ваша прическа - это основа вашей портретной зоны. У вас могут быть 100 раз натуральные косы по пояс, которые превращают вас в даму предпенсионного возраста, что своими силами, этими косами, тянет на себе 3 работы и 2 детей", - говорит эксперт.

Даже длинные волосы должны иметь форму, объем и оформленность.

"Нет ничего страшного в том, чтобы их срезать. Мир не перестанет крутиться, а вы не перестанете быть женщиной. Скорее наоборот, уровень сексуальности, женственности и элегантности достигнет тех высот, о которых вы и не мечтали", - говорит Шевченко.

Объясняет, что длинные волосы с иссеченными, тонкими и пересушенными кончиками играют с вами злую шутку. Ведь длина есть, но волосы выглядят тусклыми и неухоженными.

Удачный вариант стрижки (фото: purpur.stylist)

Что учитывать при подборе стрижки

Ширина лба . Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка.

. Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка. Соотношение длины и ширины лица . Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи.

. Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи. Для овальной и вытянутой формы - наоборот, прически в зоне подбородка .

. Под тип подбородка : если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада.

: если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада. Шея - если она у вас короткая, то не надо укорачивать ее еще больше и резать прической пополам. Опускаем длину волос к ключицам, или уже выбираем более короткие варианты типа пикси.

- если она у вас короткая, то не надо укорачивать ее еще больше и резать прической пополам. Опускаем длину волос к ключицам, или уже выбираем более короткие варианты типа пикси. Рост. Длинные волосы подходят довольно высоким женщинам. Но учтите, что они требуют внимания и укладки. Современная стилистика (не путать с быстрой и изменчивой модой) уважает ухоженность и натуральность, но хорошо сделанную стайлингом и феном.

Длинные волосы подходят довольно высоким женщинам. Но учтите, что они требуют внимания и укладки. Современная стилистика (не путать с быстрой и изменчивой модой) уважает ухоженность и натуральность, но хорошо сделанную стайлингом и феном. Многослойность. Прическа должна иметь объем и двигаться, а не лежать прилизанным блином.

"Самая трендовая стрижка и укладка - это каскад в стиле 90-х и бигуди. Когда огромный объем и волосы падают на плечи слоями. Но прежде чем делать такую красоту, помните, что вкладывать такую стрижку надо минут 40, держа руки вверх", - говорит стилист.

Удачный вариант стрижки (фото: purpur.stylist)