Модні стрижки 2023: яку вибрати, щоб виглядати стильно та молодо (фото)

Внутрішні зміни жінкам часто хочеться підкреслити зовнішнім виглядом. Хтось купує нові речі, а інші приймають питання більш радикально, змінюючи зачіску. До того ж деякі прості зачіски допоможуть виглядати молодшими.

Волосся середньої довжини з чубчиком

Повністю змініть образ за допомогою цієї модної зачіски. Ця смілива стрижка з чубчиком надасть вам шикарного і елегантного вигляду одночасно.

До того ж чубчик може змінити форму обличчя, надати об’єму волоссю і зробити образ більш жіночним. Завдяки цьому модні стрижки 2023 року з чубчиком на середнє волосся входять в топ найпопулярніших серед жінок різного віку.

Модна стрижка з чубчиком (santeplusmag)

Шеггі

Назва стрижки "shaggy" у перекладі звучить як "кудлатий". Недбала зачіска з плавними шарами надасть легкості та об’ємності довгому та середньому волоссю.

Шеггі варіативна і може бути на різну довжину волосся, з чубчиком або без, асиметричною та рівною. Вона легко підлаштовується під будь-який тип та довжину волосся.

Така стрижка стрімко набирає популярності серед кучерявих модниць.

Стрижка шеггі (santeplusmag)

Рівний зріз

Гладке і пряме волосся завжди буде приковувати погляди оточуючих людей. Рівний зріз виглядає чудово на доглянутих та здорових довгих пасмах. Стрижки з прямим зрізом додадуть об’єму та густоти шевелюрі.

Стрижка рівний зріз (pinterest)

Стрижка "драбинка"

Структурні стрижки вливаються у модний світ уже багато сезонів. Стрижка "драбинка" може бути різною: від зовсім невеликих переходів та до аж різкіших і драматичніших, які підкреслять індивідуальність.

Стрижка "драбинка" (santeplusmag)

Каре

Стрижка каре давно завоювала серця дівчат і свою актуальність навряд чи втратить.Така стрижка відома вже десятки років. Змінюються лише її різновиди, фарбування та способи укладання.

Модне каре дійсно може преобразити будь-яку жінку, надавши її образу елегантність, грайливість, стиль та навіть омолодити.

Стрижка каре (santeplusmag)