Топ-5 вредных ингредиентов в мороженом, которых следует избегать: срочно проверьте состав!

Мороженое - любимый летний десерт многих украинцев. Однако некоторые его ингредиенты могут представлять угрозу для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 крайне опасных добавках, на которые стоит обратить внимание.
Этот краситель (E171) используется для придания белого цвета мороженому. Исследования показали, что наночастицы диоксида титана могут накапливаться в организме и вызывать повреждение ДНК. В Европейском Союзе его запрещено использовать в пищевых продуктах.
Синтетический краситель, который добавляется для придания мороженому яркого цвета. В 1990 году FDA запретило его использование в косметике из-за канцерогенных свойств, но он до сих пор разрешен в пищевых продуктах в некоторых странах.
Этот эмульгатор помогает сохранять однородную текстуру мороженого. Однако исследования на животных показали, что он может вызвать воспаление кишечника и нарушение микробиома.
Этот загуститель (E407) получают из красных водорослей. Некоторые исследования связывают его с повышенным риском воспаления кишечника и образованием язв.
Эти эмульгаторы используются для улучшения текстуры мороженого. Хотя они считаются безопасными, некоторые исследования указывают на возможную связь с повышенным риском развития определенных видов рака.
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При написании материала использовались источники: сайт Environmental Working Group, издание Healthline.