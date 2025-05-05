Не покупай это мороженое: как за 10 секунд распознать фальшивку в магазине
Вы даже не представляете, сколько "химии" может содержать обычное мороженое с полки супермаркета. Но есть простой способ распознать фальшивку за считанные секунды - просто посмотрите внимательнее.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых признаках, которые помогут распознать мороженое с избытком искусственных добавок или нарушениями условий хранения.
Состав: меньше - лучше
Самое качественное мороженое имеет простой состав: молоко, сливки, сахар, натуральные ароматизаторы. Все. Наличие длинного перечня ингредиентов, особенно с пометками Е, может свидетельствовать об использовании искусственных добавок.
Особенно следует избегать продуктов с Е407 (каррагинан), Е466 (карбоксиметилцеллюлоза) и Е476 (соевый лецитин), которые могут вызвать аллергические реакции или расстройства пищеварения.
ДСТУ: ориентир качества
Обращайте внимание на маркировку ДСТУ на упаковке. Мороженое, изготовленное по стандарту ДСТУ 4733:2007, содержит только молочные жиры и не имеет растительных заменителей.
А вот другие стандарты, такие как ДСТУ 4734:2007 или ДСТУ 4735:2007, допускают использование растительных жиров и других добавок.
Температура и консистенция
Мороженое должно храниться при температуре не выше -18 градусов. Если продукт мягкий на ощупь или имеет деформированную форму, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима и повторном замораживании, что способствует развитию бактерий.
Цвет и текстура
Если говорить о фруктовом мороженом, то его слишком яркий или неестественный цвет может указывать на наличие искусственных красителей. Качественный продукт имеет однородную текстуру без кристаллов льда. Наличие кристаллов почти всегда свидетельствует о нарушении условий хранения.
Срок годности
Мало кто знает, но мороженое может храниться до двух лет. Однако лучше всего все же выбирать продукт со свежим сроком изготовления. Чем меньше времени прошло с момента производства, тем выше вероятность сохранения вкусовых качеств и отсутствия вредных бактерий.
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При написании материала использовались следующие источники: интервью эксперта по качеству и безопасности пищевых продуктов Елены Сидоренко Украинскому радио, Государственные стандарты Украины.
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