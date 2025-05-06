Топ-5 шкідливих інгредієнтів у морозиві, яких слід уникати: терміново перевірте склад!

Морозиво - улюблений літній десерт багатьох українців. Однак деякі його інгредієнти можуть становити загрозу для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 вкрай небезпечних добавок, на які варто звернути увагу.
Цей барвник (E171) використовується для надання білого кольору морозиву. Дослідження показали, що наночастинки діоксиду титану можуть накопичуватися в організмі та спричиняти пошкодження ДНК. У Європейському Союзі його заборонено використовувати в харчових продуктах.
Синтетичний барвник, який додається для надання морозиву яскравого кольору. У 1990 році FDA заборонило його використання в косметиці через канцерогенні властивості, але він досі дозволений у харчових продуктах в деяких країнах.
Цей емульгатор допомагає зберігати однорідну текстуру морозива. Однак дослідження на тваринах показали, що він може викликати запалення кишечника та порушення мікробіому.
Цей загусник (E407) отримують з червоних водоростей. Деякі дослідження пов'язують його з підвищеним ризиком запалення кишечника та утворенням виразок.
Ці емульгатори використовуються для покращення текстури морозива. Хоча вони вважаються безпечними, деякі дослідження вказують на можливий зв'язок з підвищеним ризиком розвитку певних видів раку.
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При написанні матеріалу використовувалися джерела: сайт Environmental Working Group, видання Healthline.