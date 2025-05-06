Топ-5 шкідливих інгредієнтів у морозиві, яких слід уникати: терміново перевірте склад!

Діоксид титану (Titanium Dioxide)

Цей барвник (E171) використовується для надання білого кольору морозиву. Дослідження показали, що наночастинки діоксиду титану можуть накопичуватися в організмі та спричиняти пошкодження ДНК. У Європейському Союзі його заборонено використовувати в харчових продуктах.

Барвник Red No. 3 (Erythrosine)

Синтетичний барвник, який додається для надання морозиву яскравого кольору. У 1990 році FDA заборонило його використання в косметиці через канцерогенні властивості, але він досі дозволений у харчових продуктах в деяких країнах.

Полісорбат 80 (Polysorbate 80)

Цей емульгатор допомагає зберігати однорідну текстуру морозива. Однак дослідження на тваринах показали, що він може викликати запалення кишечника та порушення мікробіому.

Каррагінан (Carrageenan)

Цей загусник (E407) отримують з червоних водоростей. Деякі дослідження пов'язують його з підвищеним ризиком запалення кишечника та утворенням виразок.

Моно- та дигліцериди жирних кислот (E471)

Ці емульгатори використовуються для покращення текстури морозива. Хоча вони вважаються безпечними, деякі дослідження вказують на можливий зв'язок з підвищеним ризиком розвитку певних видів раку.