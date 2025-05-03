Названо самое плохое мороженое в украинских магазинах: его лучше не покупать
С началом теплых дней мороженое возвращается на полки магазинов во всем многообразии - с шоколадом, фруктами, сливочное, пломбир и даже без сахара. Но не все так вкусно, как кажется.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое мороженое не стоит покупать.
Какое мороженое лучше не покупать?
Эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: среди ассортимента есть мороженое, которое лучше вообще обходить стороной, ведь оно может не только разочаровать вкусом, но и нанести вред здоровью.
Речь идет о так называемом "мороженое с растительными жирами". На первый взгляд, ничего страшного, однако на практике это неполноценная замена настоящих сливок, которые должны быть основой качественного пломбира. Производители добавляют в состав дешевые жиры, в частности пальмовое или кокосовое масло, которые не имеют никакой пользы, зато снижают себестоимость продукта.
Почему мороженое с растительными жирами хуже всего?
- Содержит трансжиры, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- Нет молочных жиров, а значит, не дает организму никакой пользы - ни кальция, ни белков;
- Часто перегружено ароматизаторами, красителями и стабилизаторами, которые маскируют отсутствие натуральных ингредиентов.
Большинство такого мороженого реализуется в виде дешевых эскимо, стаканчиков или вафельных трубочек. Оно имеет яркую упаковку, но на обороте мелким шрифтом указано: "заменитель молочного жира" или "растительные жиры".
Как выбрать безопасное мороженое?
Обращайте внимание на упаковку - ищите мороженое, изготовленное по ДСТУ 4733:2007. Это государственный стандарт Украины, который регламентирует использование исключительно натурального сырья: молока, сливок, масла, яичного желтка. Именно по этому стандарту изготавливается настоящий пломбир, который имеет в составе не менее 12% молочного жира. Такое мороженое имеет насыщенный вкус, нежную текстуру и намного безопаснее для здоровья.
Если в составе написано "растительные жиры", "заменитель", "комбинированный продукт" - лучше вернуть такое мороженое обратно на полку.
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В материале использованы следующие источники - Госпродпотребслужба, рекомендации диетологов.
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