Названо самое плохое мороженое в украинских магазинах: его лучше не покупать

С началом теплых дней мороженое возвращается на полки магазинов во всем многообразии - с шоколадом, фруктами, сливочное, пломбир и даже без сахара. Но не все так вкусно, как кажется.

Какое мороженое лучше не покупать?

Эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: среди ассортимента есть мороженое, которое лучше вообще обходить стороной, ведь оно может не только разочаровать вкусом, но и нанести вред здоровью.

Речь идет о так называемом "мороженое с растительными жирами". На первый взгляд, ничего страшного, однако на практике это неполноценная замена настоящих сливок, которые должны быть основой качественного пломбира. Производители добавляют в состав дешевые жиры, в частности пальмовое или кокосовое масло, которые не имеют никакой пользы, зато снижают себестоимость продукта.

Почему мороженое с растительными жирами хуже всего?

Содержит трансжиры , повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний;

, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний; Нет молочных жиров , а значит, не дает организму никакой пользы - ни кальция, ни белков;

, а значит, не дает организму никакой пользы - ни кальция, ни белков; Часто перегружено ароматизаторами, красителями и стабилизаторами, которые маскируют отсутствие натуральных ингредиентов.

Большинство такого мороженого реализуется в виде дешевых эскимо, стаканчиков или вафельных трубочек. Оно имеет яркую упаковку, но на обороте мелким шрифтом указано: "заменитель молочного жира" или "растительные жиры".

Как выбрать безопасное мороженое?

Обращайте внимание на упаковку - ищите мороженое, изготовленное по ДСТУ 4733:2007. Это государственный стандарт Украины, который регламентирует использование исключительно натурального сырья: молока, сливок, масла, яичного желтка. Именно по этому стандарту изготавливается настоящий пломбир, который имеет в составе не менее 12% молочного жира. Такое мороженое имеет насыщенный вкус, нежную текстуру и намного безопаснее для здоровья.

Если в составе написано "растительные жиры", "заменитель", "комбинированный продукт" - лучше вернуть такое мороженое обратно на полку.