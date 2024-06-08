Натуральное клубничное мороженое: рецепт летних сладостей всего из двух ингредиентов

Летняя жара, как никто, поощряет съесть и выпить что-нибудь прохладное - например, любимое всеми мороженое. А приготовить его можно всего из двух составляющих, одна из которых - клубника - придает мороженому удивительный вкус.

О том, как готовить клубничное мороженое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для мороженого из клубники

Для того чтобы приготовить 4 порции летнего десерта, нужны следующие ингредиенты:

сгущенка - 100 мл;

клубника - 250 г.

А также 4 формы и палочки для мороженого.

Как готовить натуральное клубничное мороженое.

Для начала помойте клубнику и удалите плодоножку. Кроме клубники можно взять малину, чернику, персики или бананы - по желанию. Кроме этого можно экспериментировать с сочетанием вкусов.

Можно разрезать клубнику пополам, но это не обязательно, поскольку она все равно измельчится в блендере. Пересыпьте клубнику в чашу блендера и залейте сгущенкой.

Перебейте клубнику со сгущенкой в блендере (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Если у вас нет блендера, клубнику можно протереть через сито или размять вилкой и смешать с молоком с помощью миксера. Перебейте ингредиенты до однородной смеси.

После этого распределите их по формочкам или обычным стаканам. По центру вставьте палочку.

Разлейте смесь в формы для мороженого (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Поставьте мороженое в морозильную камеру до полного застывания - на несколько часов.

После этого, доставая мороженое, подождите 5 минут, чтобы наружная сторона вкусности оттаяла и мороженое можно было вытащить из формы.

Как достать мороженое из формы (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Или, если ждать не хочется, можно осторожно погрузить форму в горячую воду на несколько секунд. Благодаря этому мороженое слегка подтает, и его можно будет легко достать из формочек.