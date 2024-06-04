Топ-5 самых красивых жен футболистов сборной Украины

Иногда болельщики становятся свидетелями довольно скучных матчей, заканчивающихся нулевой ничьей. В таких ситуациях красивые девушки на трибунах помогают оживить грустную атмосферу вокруг поединка. В Украине не возникает дефицита в красивых болельщицах, в частности среди жен футболистов.

Описать всех, вероятно, будет слишком утомительно, поэтому РБК-Украина (проект Styler) предлагает сосредоточиться на самых ярких спутницах жизни футболистов сборной Украины, которые отличились не только своей красотой.

Влада Седан

Влада Зинченко (Седан/Щеглова) - украинская журналистка, блогер и жена защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

В 2016 году ее признали самой красивой болельщицей на Евро 2016. После этого девушку пригласили работать на телеканал о футболе.

Влада Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Даша Бондарь (Савина)

Жена защитника клуба "Шахтер" Валерия Бондаря Даша Савина работает телеведущей на канале "Футбол".

Красавица также является мастером спорта по бальным танцам.

Даша Савина (фото: instagram.com/savinadasha)

Ангелина Забарная

Ангелина Забарная - очаровательная жена защитника английского "Борнмута" и сборной Украины.

Красавица окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Испанская филология".

До переезда в Англию Ангелина работала в сфере SMM (маркетинг в социальных сетях), а на первом курсе университета была репетитором английского языка.

Ангелина Забарна (фото: instagram.com/angelinarr_)

Анастасия Конопля

Эффектная блондинка Анастасия, которая является избранницей защитника "Шахтера", также оказалась в нашем списке.

Девушка активно ведет соцсети и регулярно радует новым контентом. В частности, показывает светские вечера, романтику с Ефимом, тренировки, селфи и результаты пикантных съемок.

Анастасия Конопля (фото: konoplya.anastasia_​​​​)

Романа Прокопович

И завершает нашу подборку любимая правого вингера испанского клуба "Жирона" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова Романа Прокопович. Девушка родилась в Виннице, как и ее муж.

Образование она получила в университете Кента в США.

Романа Прокопович (фото: instagram.com/manaromana8)