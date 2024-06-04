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Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Вівторок 04 червня 2024 09:00
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Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України Найкрасивіші дружини футболістів збірної України (фото: колаж РБК-України)
Автор: Іванна Пашкевич

Іноді вболівальники стають свідками досить нудних матчів, що закінчуються нульовою нічиєю. У таких ситуаціях красиві дівчата на трибунах допомагають оживити сумну атмосферу навколо поєдинку. В Україні не виникає дефіциту в красивих вболівальницях, зокрема серед дружин футболістів.

Описати всіх, імовірно, буде надто виснажливо, тож РБК-Україна (проект Styler) пропонує зосередитися на найяскравіших супутницях життя футболістів збірної України, які відзначилися не лише своєю красою.

Влада Седан

Влада Зінченко (Седан/Щеглова) - українська журналістика, блогерка і дружина захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

У 2016 році її визнали найкрасивішою вболівальницею на Євро 2016. Після цього дівчину запросили працювати на телеканал про футбол.

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Влада Зінченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Даша Бондар (Савіна)

Дружина захисника клубу "Шахтар" Валерія Бондаря Даша Савіна працює телеведучою на каналі "Футбол".

Красуня також є майстром спорту із бальних танців.

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Даша Савіна (фото: instagram.com/savinadasha)

Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна - чарівна дружина захисника англійського "Борнмута" та збірної України.

Красуня закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Іспанська філологія".

До переїзду в Англію Ангеліна працювала у сфері SMM (маркетинг в соціальних мережах), а на першому курсі університету була репетитором англійської мови.

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelinarr_)

Анастасія Конопля

Ефектна блондинка Анастасія, яка є обраницею захисника "Шахтаря", також опинилася в нашому списку.

Дівчина активно веде соцмережі і регулярно тішить новим контентом. Зокрема, показує світські вечори, романтику з Юхимом, тренування, селфі та результати пікантних зйомок.

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Анастасія Конопля (фото: konoplya.anastasia_)

Романа Прокопович

І завершує нашу добірку кохана правого вінгера іспанського клубу "Жирона" та національної збірної України Віктора Циганкова Романа Прокопович. Дівчина народилася у Вінниці, як і її чоловік.

Освіту вона отримала в університеті Кента у США.

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України

Романа Прокопович (фото: instagram.com/manaromana8​​​​​​​)

Раніше ми розповідали, як виглядають і чим займаються дружини футболістів збірної України.

Також писали про 5 українських зірок, які вийшли заміж за іноземців.

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