Топ-5 полезных культур, которые можно вырастить на подоконнике

Осенью и зимой витаминов постоянно не хватает, а покупать зелень из теплиц в супермаркетах в это время - дорого. Не все культуры можно выращивать самостоятельно на балконе или на подоконнике. Однако побаловать себя витаминными пучками очень просто.

Что можно выращивать на подоконнике и как это сделать - читайте в материале ниже.

Лук

Лук можно прорастить в воде или в горшке с землей - просто поместите луковицы так, чтобы хвостики едва касались воды. Когда появятся корни - посадите луковицы в ящики с грунтом.

На дно ящика положите керамзит или другой материал для дренажа. А сверху насыпьте грунт. Почву нужно уплотнить и высадить луковицы, но не сильно глубоко. Потом луковицы надо полить и следить за влажностью почвы постоянно.

Петрушка

Наслаждаться петрушкой можно круглый год и ухаживать за ней не так уж и сложно. Лучше всего посадить петрушку из семян. Сначала намочите семена и заверните во влажную ткань или марлю. Оставьте на сутки.

Потом опустите семена на 0,5 см в грунт, добавьте еще немного земли сверху. Когда появятся всходы - поставьте на подоконник, так как петрушка любит свет. Грядки нужно проредить, чтобы между всходами было 3-4 см. Готовая петрушка будет через 6 недель.

Укроп

Еще одна витаминная зелень, которая отлично растет в домашних условиях. Для укропа нужна почва легкая, с гумусом. Сеять укроп можно раз в месяц, чтобы сбор урожая был регулярным. Высаживайте в небольшую емкость семена и ждите всходы. Потом проредите, чтобы было 2-3 см между ними.

Укроп тоже нужно обильно поливать и использовать жидкие удобрение. Первая зелень для салата появится уже через 3 недели.

Зимой всю полезную зелень можно выращивать на подоконнике (freepik com)

Руккола

Полезную рукколу тоже можно вырастить на подоконнике. Почву купите для нее готовую - она должна быть слабокислой. Руккола не очень капризна к свету, но вот температура для нее важна - не менее +15 +18 градусов в помещении. Еще ее нужно постоянно поливать.

Рассаду сделайте в стаканчике, дождитесь всходы и переместите в горшки или ящики. Глубина посадки - 1-1,5 см. Через 3-5 дней будут всходы и рост будет быстрый. Расстояние в ящиках между кустиками должно быть 20-40 см, а между рядами - 10-15 см.

Ощипывать листья с кустов нужно часто - это помогает рукколе разрастаться. Когда куст достигнет 10 см - он считается взрослым.

Кресс-салат

Такой салат считается одним из самых неприхотливых растений для выращивания в доме. Его можно выращивать в пластиковых бутылках, горшочках или ящиках.

Семена нужно посеять на глубину 0,5 см. После появления всходов лучше держать горшки в тени. А когда взойдут первые ростки - поставьте на освещенное место.

К свету кресс-салат не сильно прихотлив, температура - от +15 до +17 градусов. Важно - при выращивании кресс-салата нужно увлажнять не только почву, но еще и листья, а также воздух.

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