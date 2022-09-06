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Помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени

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Вівторок 06 вересня 2022 10:27
Помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени Фото: Як доглядати за городом і садом восени (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви хочете збирати гарний урожай в саду і на городі, варто постійно піклуватися про землю і вона вам точно віддячить. Які ж прикрі помилки допускають садоводи та городники?

Про це пише Agronews.

Ви припинили полоти грядки

Боротьба з бур'янами не має припинятися ніколи. Адже саме восени на багатьох рослинах-шкідниках з'являється і розсівається насіння, яке щедро зійде вже навесні.

Посійте рослини-сидерати (люпин, олійна редька, овес, жито тощо), які заглушать бур’яни і підживлять грунт, або регулярно скошуйте чи просапуйте молоді бур’янів (до цвіту) на городі.

Ви несвоєчасно обрізаєте багаторічники у квітнику

Якщо ви хочете, щоб багаторічні рослини (квіти, туї, дерева, кущі) весною були акуратними та гарно виглядали, їх потрібно підстригати восени.

На квітнику потрібно видаляти надземну частину з тих рослин, які весною починають проростати з кореня. Адже коли у рослин з’являться нові паростки і пагони, видалити старі буде набагато складніше.

Ви не садите квіти

Щоб пробудження весни після зимового сну було яскравим та різнокольоровим, посадіть цибулини різних квітів: тюльпанів, крокусів, нарцисів. Цибулинам перших весняних квітів потрібна тривала зимівля в грунті.

Помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени

Фото: Крокуси порадують вас весняним цвітінням (pixabay)

Ви невчасно обрізаєте кущі

Обрізка кущів стимулює ріст нових пагонів. Правильно визначте час обрізки - це треба робити, коли з рослини опаде листя, а на вулиці ще не буде сильних морозів.

Ви не робите санітарну обрізку дерев та кущів

Санітарна обрізка полягає у видаленні всіх поламаних, хворих, сухих гілок. Якщо робити це навесні, ви ризикуєте пошкодити молоді гілки, бруньки та зав'язь.

Ви залишаєте опале листя, гнилі та хворі плоди

Гнилі та хворі плоди (помідори, яблука, груші, сливи, гарбузи, кабачки) стануть не добривом, а центром розповсюдження хвороб на ґрунті.

Крім того в купах листя зимують комахи-шкідники, щурі, польові миші, капустянки (медведки), спори грибків.

Ви не сієте зелень під зиму

Деякі культури (шпинат, салат латук, редис, петрушку) добре посіяти під зиму, щоб навесні отримати ранній врожай. Посіви прикрийте агро-тканиною.

І звісно ж ретельно приберіть в саду и на огороде!

Раніше ми писали, коли треба садити суницю восени і як правильно за нею доглядати для гарного урожаю.

Також читайте, як боротися з хворобами винограду за копійки.

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