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Топ-5 корисних культур, які можна виростити на підвіконні

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Субота 24 вересня 2022 12:00
Топ-5 корисних культур, які можна виростити на підвіконні Фото: Як взимку виростити на підвіконні корисну зелень (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Восени та взимку вітамінів постійно не вистачає, а купувати зелень із теплиць у супермаркетах у цей час – дорого. Не всі культури можна вирощувати самостійно на балконі або підвіконні. Однак потішити себе вітамінними пучками дуже просто.

Що можна вирощувати на підвіконні і як це зробити – читайте у матеріалі нижче.

Цибуля

Цибулю можна проростити у воді або в горщику із землею - просто помістіть цибулини так, щоб хвостики ледь торкалися води. Коли з'явиться коріння - посадіть цибулини в ящики з ґрунтом.

На дно ящика покладіть керамзит або інший дренажний матеріал. А зверху насипте ґрунт. Ґрунт потрібно ущільнити та висадити цибулини, але не дуже глибоко. Потім цибулини треба полити та стежити за вологістю ґрунту постійно.

Петрушка

Насолоджуватися петрушкою можна цілий рік і доглядати її не так вже й складно. Найкраще посадити петрушку із насіння. Спочатку намочіть насіння та загорніть у вологу тканину або марлю. Залишіть на добу.

Потім опустіть насіння на 0,5 см у ґрунт, додайте ще трохи землі зверху. Коли з'являться сходи – поставте на підвіконня, тому що петрушка любить світло. Грядки потрібно прорідити, щоб між сходами було 3-4 см. Готова петрушка буде через 6 тижнів.

Кріп

Ще одна вітамінна зелень, яка чудово росте в домашніх умовах. Для кропу потрібний ґрунт легкий, з гумусом. Сіяти кріп можна раз на місяць, щоб збирання врожаю було регулярним. Висаджуйте в невелику ємність насіння і чекайте на сходи. Потім проріжте, щоб було 2-3 см між ними.

Кріп теж потрібно рясно поливати та використовувати рідкі добрива. Перша зелень для салату з'явиться вже за 3 тижні.

Топ-5 корисних культур, які можна виростити на підвіконні

Взимку всю корисну зелень можна вирощувати на підвіконні (freepik com)

Рукола

Корисну руколу теж можна виростити на підвіконні. Ґрунт купіть для нього готовий - він повинен бути слабокислим. Рукола не дуже примхлива до світла, але температура для неї важлива - не менше +15 +18 градусів у приміщенні. Ще її потрібно постійно поливати.

Розсаду зробіть у склянці, дочекайтеся сходів і перемістіть у горщики чи ящики. Глибина посадки – 1-1,5 см. Через 3-5 днів будуть сходи й зростання буде швидким. Відстань у ящиках між кущиками має бути 20-40 см, а між рядами – 10-15 см.

Обскубувати листя з кущів потрібно часто - це допомагає руколі розростатися. Коли кущ досягне 10 см – він вважається дорослим.

Крес-салат

Такий салат вважається однією з найвибагливіших рослин для вирощування в будинку. Його можна вирощувати у пластикових пляшках, горщиках чи ящиках.

Насіння потрібно посіяти на глибину 0,5 см. Після появи сходів краще тримати горщики в тіні. А коли зійдуть перші паростки – поставте на освітлене місце.

До світла крес-салат не дуже вибагливий, температура – від +15 до +17 градусів. Важливо – при вирощуванні крес-салату потрібно зволожувати не лише ґрунт, а ще й листя, а також повітря.

Важливі поради щодо вирощування культур удома

  • Пам'ятайте про дренаж. Якщо в ящиках або горщиках немає отворів, покладіть керамзит або зробіть отвори самостійно.
  • Вибирайте ранньостиглі сорти насіння - за ними буде легше доглядати. Також вибирайте більш стійкі до холодів рослини.
  • Проростити насіння та висадити рослини з корінням буде краще, ніж просто посіяти насіння у ґрунт.
  • Продумайте заздалегідь освітлення та температурний режим.
  • Вдома можна вирощувати також м'яту, мелісу, часник, кмин, кінзу.

До речі, раніше ми розповідали про те, як вирощувати на підвіконні взимку часник.

А також ми писали про те, які помилки на городі та в саду ми допускаємо восени.

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