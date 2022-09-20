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Как вырастить чеснок на балконе за 10 дней: можно получать урожай круглый год

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 17:31
Как вырастить чеснок на балконе за 10 дней: можно получать урожай круглый год Фото: Как вырастить чеснок на балконе (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Лето закончилось, а вместе с ним и возможность выращивать что-либо на огороде или грядке под окном. Тем более, что такие огороды есть далеко не у всех. Однако чеснок и лук можно выращивать дома - на подоконнике или на балконе.

Как вырастить чеснок дома за короткий срок - читайте в материале ниже.

Выбираем чеснок для посадки

Чтобы быстро получить урожай, вам понадобятся зубчики чеснока. Желательно покупать у местных фермеров или же специальный проросший - для экспресс-посадки. Семена для посадки на балконе не подойдут - они очень долго будут прорастать.

Зубчики чеснока для посадки должны быть плотные, без плесени, надрезов и темных точек.

Куда сажать чеснок

Для посадки чеснока в домашних условиях подойдет любая тара - от специальных ящиков для рассады до обрезанных пластиковых бутылок. Вам нужна просторная емкость с глубиной не менее 10-20 см. Места должно быть достаточно для свободного расположения корней и развития чеснока.

Землю берите проверенную, с удобрениями и минералами. Самый оптимальный вариант: смесь из садовой земли, перегноя и торфа, в равных пропорциях. Чтобы не было проблем при самодельной смеси, прогрейте ее в духовке 30 минут. Это избавит от насекомых и бактерий.

Как вырастить чеснок на балконе за 10 дней: можно получать урожай круглый годКак сажать чеснок

Зубчики нужно расположить на расстоянии 4-5 см друг от друга. Очень глубоко чеснок погружать в землю не нужно - достаточно 3-5 см.

Можно сделать рассаду - отрежьте верх у пластиковой бутылки, налейте в нее воду и сверху посадите чеснок. Дождитесь появления корней и зеленых всходов. Потом пересадите в землю. Такие всходы появляются уже через 10 дней.

Еще один вариант - разделите головку чеснока на зубчики, очистите их. Положите на тарелки и залейте водой так, чтобы часть поверхности зубчика оставалась над водой. По мере роста доливайте воду.

Через 10 дней появятся зелень и после этого зубчики можно пересадить в землю.

Как ухаживать за чесноком

По мере высыхания почвы в горшке или ящике - поливайте. Каждый день поливать чеснок не нужно, давайте достаточно влаги раз в 2-3 дня.

Добавляйте подкормку с минералами периодически, чтобы чеснок лучше рос. Чесноку необходим свет - поэтому поставьте его на окно или 8-10 часов в день освещайте его лампой.

Если вы хотите получить большую головку чеснока, то зелень нужно регулярно подрезать, особенно стрелки. Зелень можно сразу использовать в пищу.

Кстати, ранее мы писали о том, какую зелень можно легко вырастить на балконе.

А еще рассказывали о том, как самостоятельно выращивать микрозелень дома.

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