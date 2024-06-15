Топ-3 сериала в стиле "Бриджертонов", которые стоит посмотреть на выходные

Долгожданный третий сезон популярного сериала Netflix "Бриджертоны" наконец-то стартовал и обещает быть еще более увлекательным, чем предыдущие.

В ожидании новых эпизодов, которые выйдут 23 июня, РБК-Украина (проект Styler) предлагает разнообразить выходные просмотром не менее увлекательных сериалов об аристократах.

Аббатство Даунтон (2010)

Серьезно, если вы еще не посмотрели "Аббатство Даунтон", то пришло время это исправить!

Действие сериала происходит в Аббатстве Даунтон, расположенном в Йоркшире, в котором живет семья аристократов Кроули и их прислуга в так называемую пост-эдвардскую эпоху (после правления короля Эдварда VII, то есть после 1910 года), события которой сильно влияют на жизнь всех слоев населения и в целом на британскую иерархию.

В сериале нашли отражение такие события, как катастрофа Титаника, начало Первой мировой войны, эпидемия испанки, ирландская освободительная война и тому подобное.

Позолоченный век (2022)

Действие происходит в 1882 году. После смерти отца-генерала юная леди Мэриен Брук переезжает из Пенсильвании в Нью-Йорк в свои тетушки.

Там она знакомится с железнодорожным магнатом Джорджем Расселом и его женой Бертой, планирующими ввести новые порядки в высшем обществе.

Буканьерки (2023)

1870-е. Пять молодых подруг в поисках состоятельного жениха отправляются в викторианскую Англию. Там американкам придется столкнуться с неожиданными ситуациями, бросив вызов консервативным взглядам британской элиты.