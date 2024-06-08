5 комедий с летним настроением. Эти фильмы нужно посмотреть всем, кому грустно

В поисках фильма на вечер, особенно если вам грустно, обратите внимание на летние комедии, которые помогут отвлечься и поймать тот самый "вайб" приключений. Хорошая кинолента способна поднять настроение.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов о лете, отпуске и просто об интересных приключениях.

"Винная страна"

Комедия о подругах, которые отправляются в путешествие по случаю 50-летия одной из них. Легкий юмор, шутки о вине и красивая "картинка" - вы сможете насладиться фильмом и помечтать об отпуске.

"Дурдом на колесах"

Веселый фильм с Робином Уильямсом расскажет о двух семьях, которые решили отправиться в путешествие. Однако все сложилось совсем не так, как они планировали. Американский юмор и "вайб" приключений поднимут ваше настроение, даже если вы настроены скептически.

"Жена напрокат"

Комедия с Адамом Сендлером и Дженнифер Энистон рассказывает о мужчине, который годами лжет женщинам. Однако в какой-то момент ему приходится столкнуться с последствиями своих поступков и даже сделать непростой выбор.

"За бортом"

Романтическая комедия об уборщице, которая погрязла в нищете и случайно встретила миллионера. Он оказался невероятным хамом, но вскоре женщина нашла интересный способ его проучить. Все решили временная амнезия, счастливый случай и любовь.

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Эта летняя комедия точно поможет вам поймать летнее настроение и задуматься об отпуске. Сюжет выстраивается вокруг фантастического события - пара попала во временную петлю.



