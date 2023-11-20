5 фильмов, которые помогут развить хороший вкус

Иногда насмотренность очень помогает разбираться во многих вещах и мода не является исключением. А в этом помогают фильмы, демонстрирующие разные аспекты и истории жизни.

Месть от Кутюр

Это невероятно красивый фильм, в котором изображено, что талант можно использовать даже в небольшом городе и достичь высот мирового уровня. А какая красивая там одежда.

В центре сюжета появляется Миртл, много лет назад ставшая свидетелем убийства и покинувшая город. Стильная и прекрасная кутюрье возвращается через 25 лет и украшает весь городок собой. Женщина находит свою душевнобольную мать в плохих условиях. Она приехала, чтобы узнать правду и отомстить за изгнание.

Дьявол носит Prada

Это классика для тех, кто любит моду, светскую жизнь и журналистику. Фильм, помогающий окунуться в мир моды и одновременно понять, какие же на самом деле реалии сопровождают мировых дизайнеров, моделей и работников модного глянца.

Ив Сен Лоран

Автобиографическая картина об одном из самых выдающихся модельеров. Ив Сен Лоран стал не только создателем многочисленных революционных коллекций и стиля унисекс, а также первым, кто обратил внимание на темнокожих манекенщиц, но и настоящим воплощением высокого вкуса во всем, что касается моды.

Именно о пути модного создателя и рассказывает фильм, демонстрируя красивую одежду и стиль.

Dior и я

Документальная картина дает зрителю возможность заглянуть за кулисы модного дома и увидеть, кто помог Симонсу реализовать свои идеи первого фэшн-шоу для Dior и чего ему это стоило.

Великий Гетсби

Главным героем становится Джей Гэтсби, о котором не так много известно. Это были 20-е годы двадцатого века. Время салонов, аристократических вечеринок и так называемый "Век джаза".

Именно в этой киноленте можно увидеть изысканные наряды и аристократичность, касающуюся одежды.

Для чего нужно развивать свой вкус

На самом деле просто подобрать одежду, это еще не формирует персональный стиль. Все бразы должны складываться в единый пазл. Все вещи нужно совмещать и дополнять особыми аксессуарами.

Как часто это бывает у героев разных фильмов и сериалов - они запоминаются своими особенностями в стиле. И это формирует моду в реальном мире.

Чувство стиля помогает делать только нужные покупки. Согласитесь, лучше носить качественные вещи несколько сезонов или лет, чем каждый месяц менять гардероб вынужденно.

А также вы общаетесь с миром сквозь свою одежду. Благодаря стилю можно передать настроение, чувства, намерения, статус. Это хороший способ показать, кто вы.