Топ-11 хоррор-игр, которые стоит пройти каждому игроку в 2025 году

Хоррор-игры в 2025 году удивляют не только страшной атмосферой, но и интересными сюжетами, крутой графикой и нестандартным геймплеем.

Про 11 лучших игр ужасов, которые точно стоит попробовать всем, кто любит пощекотать нервы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Silent Hill 2

Silent Hill 2 - это не только пугающая, но и глубоко депрессивная игра. В ней сочетаются монстры, психологический ужас и тягостная атмосфера, которая в ремейке 2024 года стала еще интенсивнее.

Вы снова играете за Джеймса Сандерленда, который приезжает в Сайлент Хилл в поисках своей (возможно, умершей) жены и оказывается в мрачном, враждебном городе-призраке.

Звук - один из главных источников напряжения: лязг, скрежет, шаги, непонятные шумы - все это доводит до нервного предела. В некоторых моментах игроку приходится буквально отходить от игры, чтобы перевести дух.

В ремейке стало больше сражений и врагов, которые вызывают страх не только действиями, но даже просто присутствием. Но самый настоящий ужас - это темные стороны человеческой природы, которые раскрываются по ходу сюжета.

Silent Hill 2 (фото: Engadget)

The Longing

The Longing - это смесь квеста и игры-наблюдения, наполненная философским смыслом, юмором и размышлениями о самоизоляции, терпении и смысле жизни. Вы играете за Тень - одинокого слугу подземного короля, который перед сном на 400 дней поручает вам разбудить его, чтобы положить конец страданиям мира. Таймер начинает отсчитывать реальные 400 дней, даже если игра выключена.

Что делать - решаете вы: ждать, ослушаться и выбраться наружу, исследовать, читать, украшать свое жилище - или просто существовать. В игре нет врагов, нет экшена - она намеренно медлительная и созерцательная.

The Longing (фото: Engadget)

Lorelei and the Laser Eyes

Lorelei and the Laser Eyes - это нуар-детектив в третьем лице, действие которого происходит в заброшенном отеле с невозможной архитектурой и мрачной историей. Игрок решает логические головоломки на тему магии, астрологии, кино и физики, исследуя тайны, связанные с артефактами XIX века и технологиями XXI века. Основная особенность игры - отсутствие явной цели, что усиливает ощущение одиночества и тревожности.

Отель в игре - это площадка для разгадывания тайн со множеством головоломок и скрытых историй. Игра сочетает психологический ужас с эмоциональной глубиной, а ее визуальный стиль напоминает работы Дэвида Линча в сочетании с атмосферой Kentucky Route Zero.

Lorelei and the Laser Eyes (фото: Engadget)

The Outlast Trials

The Outlast Trials - это кооперативный хоррор для четырех игроков, в котором они оказываются в секретной лаборатории, управляемой корпорацией Murkoff. Игроки должны выжить, выполняя задания и сталкиваясь с монстрами в различных локациях, таких как приют, суд, полицейский участок и фабрика игрушек. Как и в предыдущих играх серии, основная цель - убегать и прятаться от сумасшедших садистов, но теперь вы не одни.

В отличие от одиночных игр серии, Trials включает регулярные обновления с новым контентом. Все игры серии Outlast представляют собой классические хорроры с элементами выживания, начиная с оригинальной игры и ее дополнения Whistleblower, а также продолжения Outlast 2, действие которого происходит в пустыне, где культисты расправляются с жертвами.

The Outlast Trials (фото: Engadget)

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero - это игра о дороге через Америку, но не о реальной стране, а о самой идее Соединенных Штатов. Это скорее интерактивное арт-произведение, чем традиционная приключенческая или исследовательская игра. Персонажи путешествуют по туманному миру магического реализма.

Kentucky Route Zero - это проект, который был в разработке почти десять лет, начиная с 2011 года и завершая в 2020. Изначально игра выходила эпизодами, что подчеркивало ее разрозненный, но гармоничный стиль.

Сегодня игроки могут насладиться ею целиком. Это игра, которая не заканчивается: ее музыка, монохромные сцены и зловещие диалоги остаются в памяти, создавая горькую ностальгию, которая не исчезает.

Kentucky Route Zero (фото: Engadget)

Senua's Saga: Hellblade II

Hellblade II - это игра, скорее о напряжении и насилии, чем о традиционном приключении. Сенуа сражается до изнеможения, ее крики сливаются с шепотами в ее голове, подсказывающими, когда наносить удар и игнорировать боль. Бои происходят вблизи, враги атакуют по очереди, а каждый удар сопровождается кровью и звуками удара плоти.

Действие разворачивается в Исландии 10 века и является продолжением игры Hellblade: Senua’s Sacrifice. В игре Сенуа пытается избавиться от влияния своего отца, но его голос продолжает звучать в ее голове.

Senua's Saga: Hellblade II (фото: Engadget)

Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn - это необычная игра-детектив и история о призраках, в которой вы оказывайтесь на борту корабля, где рядом с капитанской каютой лежит мертвое тело. Отслеживая последние шаги погибшего, вы сталкиваетесь с еще более ужасными смертями и пытаетесь выяснить, что произошло: кто кого убил и кто ещежив?

Игра выделяется старинным графическим стилем и атмосферным, минималистичным музыкальным сопровождением. Разгадывание загадок игры напоминает одно удовлетворительное и жуткое расследование. Особое внимание стоит уделить звуковому эффекту, который сопровождает каждое правильное решение, вызывая мурашки.

Return of the Obra Dinn (фото: Engadget)

Resident Evil Village

Resident Evil Village - это готическая сказка, замаскированная под игру в жанре survival-horror. Хотя это новое направление для франшизы, оно воспринимается как интересная эволюция.

Игра сохраняет элементы хоррора, головоломок и экшена, а также влияние корпорации Umbrella. В целом, кажется, что разработчики получали удовольствие от создания этой игры.

Resident Evil Village (фото: Engadget)

Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep - это игра в жанре хоррора, где ужас принимает различные формы. Чудовища с длинными, тонкими конечностями, растущими как натянутые резинки, преследуют нефтяную платформу Beira D. Платформа сама по себе представляет собой лабиринт, поддерживаемый тонкими опорами в центре бушующего океана, скрипя и треща, которая разрушается изнутри.

Игра выполнена в традиционном первоначальном хоррор-стиле от первого лица. Главный герой использует отвертку, чтобы вскрывать замки и панели, фокус игры - на выживании, а не на боевых действиях. Все это сопровождается прекрасно озвученными персонажами, большинство из которых шотландцы.

Still Wakes the Deep (фото: Engadget)

Dead Space

Dead Space (2023) - это ремейк, который усиливает элементы оригинальной игры 2008 года, не добавляя лишних современных новшеств. Игра сохраняет свою ужасающую атмосферу и улучшает механики, добавляя полное озвучивание, новые головоломки и расширенные сюжетные линии.

В новом ремейке появился новый элемент - невесомость, которая позволяет главному герою, Айзеку Кларку, летать по игровым локациям, создавая удовлетворяющий игровой опыт.

Однако главная механика остается прежней: заморозка, стрельба, топтание. Айзек может временно замораживать врагов и использует различные оружия, но он не становится слишком сильным; он всегда остается в опасности. Монстры появляются неожиданно в узких коридорах космической станции, атакуя Айзека из теней.

Dead Space (фото: Engadget)

Inscryption

Игроки жертвуют картами с животными, чтобы призвать более мощных существ для борьбы с противником, и обнаруживают секреты в комнате, помимо самой карточной игры.

Игра полна сюрпризов, и чем меньше вы о ней знаете заранее, тем лучше. Сюжет становится довольно странным и непредсказуемым.

Inscryption (фото: Engadget)