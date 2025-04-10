6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 году
В 2025 году индустрия видеоигр продолжает развиваться, но есть игры, которые остаются вне времени. Некоторые из них стали настоящими легендами, оставив яркий след в истории гейминга.
О 6 играх, которые стоит пройти снова, чтобы заново погрузиться в их уникальные миры и механики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers, который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.
BioShock
BioShock (2007), созданный Irrational Games, является культовой игрой, которая все еще вызывает интерес у игроков в 2025 году. Разработчик Кен Левин готовит к выпуску свою новую игру, Judas, над которой его студия Ghost Story Games работает уже 11 лет.
Игра обещает быть столь же инновационной, как и BioShock, и, хотя конкретная информация о Judas пока ограничена, уже видно, что она будет сильно напоминать BioShock по атмосфере и игровому процессу.
Judas выйдет в 2025 году, скорее всего, осенью, что дает игрокам время вернуться к BioShock или впервые оценить этот культовый проект.
BioShock (фото: XDA Developers)
Death Stranding
Death Stranding - это игра, которая вызвала множество различных откликов: многие любят ее, другие не понимают или не могут оценить. Несмотря на это, те, кто влюбился в игру, часто признаются, что сначала им не удалось по-настоящему оценить её, и потребовалась вторая или третья попытка.
С выходом Death Stranding 2: On the Beach в июне 2025 года, настало время вернуться к первой игре, тем более что она была значительно обновлена с момента выпуска, устранив многие проблемы, с которыми сталкивались игроки в 2019 году.
Death Stranding (фото: 505 Games)
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 - игра, которая после многочисленных обновлений стала почти неузнаваемой по сравнению с версией, выпущенной на старте. С выходом расширения Phantom Liberty в 2023 году и крупным обновлением Cyberpunk 2077 2.0, игра значительно улучшилась.
В 2025 году, когда CD Projekt RED выпустила последнюю большую обновленную версию, настало идеальное время вернуться в Cyberpunk 2077 и насладиться тем, что она теперь может предложить, после того как были исправлены все основные ошибки.
Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - игра, которая является одной из лучших в серии Metal Gear и сейчас снова актуальна, благодаря ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который продолжает усилия Konami по возрождению своих культовых игр.
Ожидается, что ремейк достигнет высоких стандартов, установленных оригиналом, который стал мгновенным хитом и привлек большую ностальгическую аудиторию. В отличие от других игр, MGS3 можно пройти за 20 часов, если это не впервые.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater (фото: XDA Developers)
Super Mario Odyssey
Super Mario Odyssey - одна из лучших 3D-игр в серии Mario, остающаяся источником радости для игроков. После релиза Nintendo Switch 2, который, вероятно, будет сопровождаться новой 3D-игрой о Марио, стоит вернуться к этой игре и освежить свои навыки. Это отличная возможность вспомнить магию, которую Nintendo вкладывает в свои игры, особенно если вы решите пройти ее в кооперативе.
Super Mario Odyssey (фото: XDA Developers)
Okami HD
Okami HD - это одна из лучших игр всех времен, и хотя релиз сиквела еще не ожидается в ближайшее время, всегда есть возможность, чтобы вернуться к оригинальной игре. После анонса нового Okami на The Game Awards 2024, это отличная возможность освежить воспоминания о великом творении Hideki Kamiya.
Okami HD (фото: XDA Developers)
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