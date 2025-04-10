ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 году

Четверг 10 апреля 2025 20:00
UA EN RU
6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 году Выдающиеся игры, в которые стоит сыграть сегодня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В 2025 году индустрия видеоигр продолжает развиваться, но есть игры, которые остаются вне времени. Некоторые из них стали настоящими легендами, оставив яркий след в истории гейминга.

О 6 играх, которые стоит пройти снова, чтобы заново погрузиться в их уникальные миры и механики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers, который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

BioShock

BioShock (2007), созданный Irrational Games, является культовой игрой, которая все еще вызывает интерес у игроков в 2025 году. Разработчик Кен Левин готовит к выпуску свою новую игру, Judas, над которой его студия Ghost Story Games работает уже 11 лет.

Игра обещает быть столь же инновационной, как и BioShock, и, хотя конкретная информация о Judas пока ограничена, уже видно, что она будет сильно напоминать BioShock по атмосфере и игровому процессу.

Judas выйдет в 2025 году, скорее всего, осенью, что дает игрокам время вернуться к BioShock или впервые оценить этот культовый проект.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуBioShock (фото: XDA Developers)

Death Stranding

Death Stranding - это игра, которая вызвала множество различных откликов: многие любят ее, другие не понимают или не могут оценить. Несмотря на это, те, кто влюбился в игру, часто признаются, что сначала им не удалось по-настоящему оценить её, и потребовалась вторая или третья попытка.

С выходом Death Stranding 2: On the Beach в июне 2025 года, настало время вернуться к первой игре, тем более что она была значительно обновлена с момента выпуска, устранив многие проблемы, с которыми сталкивались игроки в 2019 году.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуDeath Stranding (фото: 505 Games)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - игра, которая после многочисленных обновлений стала почти неузнаваемой по сравнению с версией, выпущенной на старте. С выходом расширения Phantom Liberty в 2023 году и крупным обновлением Cyberpunk 2077 2.0, игра значительно улучшилась.

В 2025 году, когда CD Projekt RED выпустила последнюю большую обновленную версию, настало идеальное время вернуться в Cyberpunk 2077 и насладиться тем, что она теперь может предложить, после того как были исправлены все основные ошибки.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуCyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater - игра, которая является одной из лучших в серии Metal Gear и сейчас снова актуальна, благодаря ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который продолжает усилия Konami по возрождению своих культовых игр.

Ожидается, что ремейк достигнет высоких стандартов, установленных оригиналом, который стал мгновенным хитом и привлек большую ностальгическую аудиторию. В отличие от других игр, MGS3 можно пройти за 20 часов, если это не впервые.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуMetal Gear Solid 3: Snake Eater (фото: XDA Developers)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - одна из лучших 3D-игр в серии Mario, остающаяся источником радости для игроков. После релиза Nintendo Switch 2, который, вероятно, будет сопровождаться новой 3D-игрой о Марио, стоит вернуться к этой игре и освежить свои навыки. Это отличная возможность вспомнить магию, которую Nintendo вкладывает в свои игры, особенно если вы решите пройти ее в кооперативе.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуSuper Mario Odyssey (фото: XDA Developers)

Okami HD

Okami HD - это одна из лучших игр всех времен, и хотя релиз сиквела еще не ожидается в ближайшее время, всегда есть возможность, чтобы вернуться к оригинальной игре. После анонса нового Okami на The Game Awards 2024, это отличная возможность освежить воспоминания о великом творении Hideki Kamiya.

6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 годуOkami HD (фото: XDA Developers)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
NEWS
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло