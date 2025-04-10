6 легендарных игр, которые стоит пройти снова в 2025 году

В 2025 году индустрия видеоигр продолжает развиваться, но есть игры, которые остаются вне времени. Некоторые из них стали настоящими легендами, оставив яркий след в истории гейминга.

О 6 играх, которые стоит пройти снова, чтобы заново погрузиться в их уникальные миры и механики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

BioShock

BioShock (2007), созданный Irrational Games, является культовой игрой, которая все еще вызывает интерес у игроков в 2025 году. Разработчик Кен Левин готовит к выпуску свою новую игру, Judas, над которой его студия Ghost Story Games работает уже 11 лет.

Игра обещает быть столь же инновационной, как и BioShock, и, хотя конкретная информация о Judas пока ограничена, уже видно, что она будет сильно напоминать BioShock по атмосфере и игровому процессу.

Judas выйдет в 2025 году, скорее всего, осенью, что дает игрокам время вернуться к BioShock или впервые оценить этот культовый проект.

BioShock (фото: XDA Developers)

Death Stranding

Death Stranding - это игра, которая вызвала множество различных откликов: многие любят ее, другие не понимают или не могут оценить. Несмотря на это, те, кто влюбился в игру, часто признаются, что сначала им не удалось по-настоящему оценить её, и потребовалась вторая или третья попытка.

С выходом Death Stranding 2: On the Beach в июне 2025 года, настало время вернуться к первой игре, тем более что она была значительно обновлена с момента выпуска, устранив многие проблемы, с которыми сталкивались игроки в 2019 году.

Death Stranding (фото: 505 Games)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - игра, которая после многочисленных обновлений стала почти неузнаваемой по сравнению с версией, выпущенной на старте. С выходом расширения Phantom Liberty в 2023 году и крупным обновлением Cyberpunk 2077 2.0, игра значительно улучшилась.

В 2025 году, когда CD Projekt RED выпустила последнюю большую обновленную версию, настало идеальное время вернуться в Cyberpunk 2077 и насладиться тем, что она теперь может предложить, после того как были исправлены все основные ошибки.

Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater - игра, которая является одной из лучших в серии Metal Gear и сейчас снова актуальна, благодаря ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который продолжает усилия Konami по возрождению своих культовых игр.

Ожидается, что ремейк достигнет высоких стандартов, установленных оригиналом, который стал мгновенным хитом и привлек большую ностальгическую аудиторию. В отличие от других игр, MGS3 можно пройти за 20 часов, если это не впервые.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (фото: XDA Developers)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - одна из лучших 3D-игр в серии Mario, остающаяся источником радости для игроков. После релиза Nintendo Switch 2, который, вероятно, будет сопровождаться новой 3D-игрой о Марио, стоит вернуться к этой игре и освежить свои навыки. Это отличная возможность вспомнить магию, которую Nintendo вкладывает в свои игры, особенно если вы решите пройти ее в кооперативе.

Super Mario Odyssey (фото: XDA Developers)

Okami HD

Okami HD - это одна из лучших игр всех времен, и хотя релиз сиквела еще не ожидается в ближайшее время, всегда есть возможность, чтобы вернуться к оригинальной игре. После анонса нового Okami на The Game Awards 2024, это отличная возможность освежить воспоминания о великом творении Hideki Kamiya.

Okami HD (фото: XDA Developers)