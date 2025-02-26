Не стареющая классика. 11 лучших игр на ПК, которые остаются актуальными спустя годы

В мире видеоигр не так часто встречаются проекты, которые способны сохранять свою актуальность спустя годы. Некоторые из них - настоящие шедевры, которые не теряют привлекательности, даже несмотря на новые технологии и графику.

Про 11 игр, которые и спустя много лет остаются любимыми у игроков, вызывая такие же эмоции, как и в день их релиза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Gears of War

Первый Gears of War отлично пережил испытание временем. Несмотря на излишнюю тряску камеры, игра все равно захватывает благодаря великолепной озвучке, интересным персонажам и отличному геймплею.

Система укрытий до сих пор оказывает влияние на другие игры, а тактические сражения остаются удовлетворительными. Атмосфера разрушенного мира, тревожный саундтрек и угрожающая Саранча создают мир, который погружает в войну, где победа не гарантирована.

Gears of War (фото: XDA Developers)

BioShock

BioShock 2007 года - это не просто игра, а опыт, который должен испытать каждый геймер. В 2025 году, несмотря на множество новых игр, BioShock по-прежнему остается одной из самых захватывающих историй в игровом мире, а подводный город Раптюр остается незабываемым и красивым.

Мир игры великолепно построен, а моральные дилеммы, глубокий сюжет и увлекательный геймплей делают ее актуальной и спустя 18 лет. Использование новых сил в бою и неожиданные сюжетные повороты превращают BioShock в классику, которая не теряет своей привлекательности.

BioShock (фото: XDA Developers)

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine 2002 года - это классическая игра от Nintendo, которая остается актуальной и сегодня. Несмотря на свою старость, игра не теряет своей привлекательности благодаря яркому тропическому миру и уникальному игровому процессу.

Некоторые элементы, такие как отсутствие разнообразия уровней, могут вызывать споры, но использование FLUDD остается увлекательным. Через 23 года Super Mario Sunshine сохраняет свою энергию, очарование и инновации, что делает ее бессмертной классикой.

Super Mario Sunshine (фото: XDA Developers)

Sleeping Dogs

Sleeping Dogs 2012 года - это игра, которая сочетала открытый мир с глубокой эмоциональной историей. Борьба главного героя, Вэй Шена, который скрывается под прикрытием, делая выбор между верностью полиции и привязанностью к триадам, была искренней и увлекательной.

Улицы Гонконга, наполненные неоновым светом, создавали атмосферный фон для событий игры. Хотя мир был не самым большим, он был насыщен продуманными миссиями и интересными побочными активностями, такими как уличные гонки и турниры по боевым искусствам.

Особенность Sleeping Dogs - это глубокая система боевых искусств, где каждый удар, контратака и захват ощущаются по-настоящему весомо. Это одна из лучших систем боевых искусств в играх, и она по-прежнему остается шедевром.

Sleeping Dogs (фото: XDA Developers)

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - это классический RPG, который остается актуальным с момента выпуска в 2011 году благодаря уникальному ощущению свободы, погружающему миру и бесконечной повторяемости.

Игра предлагает сотни квестов, увлекательную мифологию и динамичный игровой процесс. Что действительно поддерживает ее жизнь, так это фантастическое сообщество моддеров, которое превращает Skyrim в игру, которая продолжает развиваться с каждым новым поколением аппаратного обеспечения. Атмосфера игры становится только богаче, а чувство эпического приключения - масштабнее.

The Elder Scrolls V: Skyrim (фото: XDA Developers)

Mirror’s Edge

Mirror’s Edge - классика 2008 года, которая могла бы быть выпущена и вчера. Игра выделяется минималистичной, контрастной эстетикой, яркими белыми цветами, дополненными первичными оттенками, что отличает ее от большинства игр своего времени. Чистый и смелый дизайн создает уникальную атмосферу, а внешний движок BEAST придает городу четкое и стерильное ощущение.

Игра имеет спокойный, но захватывающий саундтрек, а основное внимание уделено паркуру, с непревзойденным движением от первого лица, которое создает ощущение скорости и динамики. Несмотря на недостатки сюжета, геймплей и передвижения остаются увлекательными и актуальными.

Mirror’s Edge (фото: XDA Developers)

Dragon Age Origins

Dragon Age: Origins - это одна из величайших RPG, которая сохраняет свою актуальность с момента выхода в 2009 году. Несмотря на устаревшую графику, игра продолжает выделяться благодаря отличному сюжету, озвучке и возможности выбора, что делает ее уникальной.

На ПК игрой наслаждаться лучше благодаря поддержке модов и улучшенному управлению. Она предлагает легендарных персонажей, глубокую боевую систему и незабываемое музыкальное сопровождение, что делает каждое прохождение захватывающим.

Dragon Age Origins (фото: XDA Developers)

Chrono Trigger

Chrono Trigger - одна из немногих RPG, которая сохранила свою актуальность спустя три десятилетия благодаря идеальному ритму игры, запоминающимся персонажам и глубокой, но доступной боевой системе. Визуальные эффекты и пиксельная графика до сих пор восхищают своей выразительностью и яркими деталями.

Простая, но увлекательная сюжетная линия о путешествиях во времени и инновационная система комбо делают каждый бой интересным и не перегружающим. С потрясающим саундтреком игра остается мастером своего жанра и золотым стандартом для JRPG.

Chrono Trigger (фото: XDA Developers)

Okami

Okami - это игра, которая сохраняет свою актуальность благодаря уникальному художественному стилю, который сочетает живопись в стиле суми-э и геймплей. Выпущенная в 2006 году, она превращает модели с низким количеством полигонов в живые произведения искусства.

История игры о богине-волке Амэтарэсу сочетает эмоциональную глубину, великолепный саундтрек и духовную атмосферу, что делает ее увлекательной даже спустя два десятилетия. HD ремастер игры делает ее все так же доступной и волшебной.

Продолжение было анонсировано на Game Awards 2024, что стало одной из самых шокирующих новостей в мире игр.

Okami (фото: XDA Developers)

Super Meat Boy

Super Meat Boy - это сложная платформенная игра, которая остается увлекательной даже спустя десятилетие. С отличным саундтреком, четкими визуальными эффектами и забавной историей, игра захватывает с первого момента.

Несмотря на трудные уровни, которые могут заставить вас расстраиваться, игра сохраняет свою привлекательность благодаря бонусному контенту, уровню создателя и бесконечному веселью.

Super Meat Boy (фото: XDA Developers)

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2: Among Thieves остается одним из лучших экшен-приключений всех времен даже спустя 16 лет. Игра предлагает захватывающий опыт, который ставит игрока в центр экшн-фильма с динамичными сценами и увлекательными экшен-секвенциями.

Даже в 2025 году Uncharted 2 остается настоящим шедевром, где не бывает скучных минут.

Uncharted 2: Among Thieves (фото: XDA Developers)