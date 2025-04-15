12 культовых игр, которые когда-то были просто модами

Многие культовые игры, которые мы знаем и любим сегодня, начинались как простые моды для других проектов. Некоторые из этих модов становились настолько популярными, что их авторы получили предложения от крупных студий для разработки полноценных проектов.

Про 12 игр, которые когда-то были всего лишь модами, но со временем обрели мировую славу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Counter-Strike

Counter-Strike - один из лучших модов, ставших полноценной игрой. Он считается одним из самых влиятельных шутеров в истории, ключевой киберспортивной дисциплиной и продолжает развиваться с момента своего появления в 1999 году как модификация для Half-Life.

Игра оказалась настолько успешной, что уже через год Valve наняла ее разработчиков. С тех пор вышло несколько версий, но классическая формула остается неизменной.

Counter-Strike (фото: XDA Developers)

Chivalry: Medieval Warfare

Chivalry: Medieval Warfare начал свой путь как скромный мод для Half-Life 2 и стал основоположником жанра многопользовательских средневековых экшенов от первого лица. Его успех принесла хаотичная, но захватывающая боевая система.

Позже вышел и сиквел, где еще больше сражений на мечах - особенно увлекательных после того, как освоишь блокировку ударов.

Chivalry: Medieval Warfare (фото: XDA Developers)

Dear Esther

Dear Esther изначально вышла в 2008 году как мод на движке Source и стала одной из первых игр в жанре "симулятора ходьбы". Вместо привычного геймплея игрок погружается в атмосферную прогулку по острову, где история раскрывается через фрагменты повествования и граффити. Позже мод превратился в полноценную игру и стал ярким примером того, как видеоигры могут быть искусством.

Dear Esther (фото: XDA Developers)

The Forgotten City

The Forgotten City начиналась как мод для Skyrim, но быстро превзошла рамки ролевой игры. За выдающийся сюжет мод получил национальную награду и был скачан более 3 миллионов раз. Позже он превратился в самостоятельную игру - интригующую и глубокую, основанную на "Золотом правиле": если кто-то из 24 жителей города совершит грех, пострадают все.

Однако игрок может возвращаться в начало дня, сохранив все собранное, что добавляет элемент "рогалика" и делает игру невероятно увлекательной.

The Forgotten City (фото: XDA Developers)

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - это MOBA от Blizzard, которая началась как мод для StarCraft II и спустя пять лет превратилась в самостоятельную игру. Ее главная особенность - герои из разных вселенных Blizzard в одной игре, что само по себе делает ее уникальной, не говоря уже о захватывающем геймплее.

Heroes of the Storm (фото: XDA Developers)

Killing Floor

Killing Floor началась как мод для Unreal Tournament 2004 с одной целью - уничтожать как можно больше зомби-подобных существ. Игра быстро обрела популярность благодаря динамичному экшену, боссам и волнам врагов.

Killing Floor (фото: XDA Developers)

PUBG: Battlegrounds

Жанр "королевская битва" появился благодаря моду от энтузиаста под ником PlayerUnknown, который на основе ARMA 2 создал DayZ: Battle Royale. Позже он участвовал в разработке H1Z1: King of the Kill, а затем был нанят Krafton для создания PUBG, положив начало культовой формуле "100 игроков - один выживший".

PUBG: Battlegrounds (фото: XDA Developers)

The Stanley Parable

The Stanley Parable - это одна из лучших сюжетных игр, где все строится вокруг выбора игрока. Изначально она была модом для Half-Life 2, а затем превратилась в полноценную игру с уникальным повествованием и множеством концовок. Ваши действия - или их отсутствие - определяют развитие истории.

The Stanley Parable (фото: XDA Developers)

Team Fortress

Team Fortress начиналась как мод для Quake и стала первой игрой, где игроки выбирали классы с уникальными умениями - это выделяло ее на фоне обычных шутеров. Популярность мода была настолько велика, что Valve наняла его создателей для разработки Team Fortress Classic на движке Half-Life, а позже выпустила легендарную Team Fortress 2, которая до сих пор остается популярной в Steam.

Team Fortress (фото: XDA Developers)

Dota 2

DotA (Defense of the Ancients) - культовая игра, родившаяся как мод к Warcraft III, которая заложила основу жанра MOBA и оставила огромный след в киберспорте. Игра изменила формат RTS, позволив управлять одним героем, прокачиваться в боях с мобами и разрушать вражескую базу.

Позже вышла DotA Allstars, получила собственные турниры от Blizzard, а ее создатели разошлись: один создал League of Legends в Riot Games, другой - Dota 2 в Valve.

Dota 2 (фото: XDA Developers)

DayZ

DayZ начался как мод для ARMA 2, добавивший в игру зомби-апокалипсис и заставляющий игроков создавать временные альянсы для выживания. Несмотря на то, что между модом и полной версией игры изменений было не так много, это не помешало сделать DayZ отличной игрой, стоящей внимания любителей survival-жанра.

DayZ (фото: XDA Developers)

Insurgency

Insurgency начался как мод для движка Source от Valve и выделялся своей жесткой реальностью и военной симуляцией. В отличие от более известных модов, игра не использует виртуальный прицел или сложный интерфейс, что делает ее гораздо более хаотичной. Мод стал полноценной игрой, а затем был продолжен сиквелом Insurgency: Sandstorm.

Insurgency (фото: XDA Developers)