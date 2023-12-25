Тоня Матвиенко высказалась о появлении предателей-"кроликов" у гроба матери: "Муж начал нервничать"

"Муж начал нервничать"

По словам Матвиенко, она не знала о том, что у могилы ее матери внезапно появятся "кролики". Более того, она даже не интересовалась позицией предателей. Но ее муж - певец Арсен Мирзоян, заметил Данильца и Моисеенко на церемонии прощания, и это ему не понравилось.

"Я ведь только, получается, в марте вернулась из Британии, и я вообще о них не знала никакой истории. Я помню, что мой муж начал очень сильно нервничать, я не могла понять, что происходит", - вспомнила Матвиенко.

Мирзоян и Матвиенко на церемонии прощания с певицей (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

"Нет такого запрета"

Впрочем, певица отметила, что не могла запретить кому-то приходить на кладбище. По словам Матвиенко, она все равно благодарна тем, кто пришел попрощаться с ее матерью.

"Но нет такого запрета, кто может прийти попрощаться с моей мамой. То есть я в этот момент об этом не думала. Я каждому была рада, кто ее почтить пришел", - добавила дочь артистки.

Смерть Матвиенко - что известно

8 октября дочь певицы сообщила печальное известие. Она рассказала о смерти матери, но не стала называть причины.

Церемония прощания с Матвиенко прошла 11 октября в Киеве. Во время грустного события хор, солисткой которого была артистка, исполнил молитву.