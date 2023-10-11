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В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)

Киев, Среда 11 октября 2023 11:54
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В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото) В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве прошла церемония прощания с Ниной Матвиенко. Люди буквально становились в очередь, чтобы отдать почтение певице и душе украинской песни.

РБК-Украина (проект Styler) побывала на церемонии и рассказывает, как она проходила.

Киевляне пришли на прощание с Ниной Матвиенко

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит церемония прощания с Ниной Матвиенко. Процессия проходит возле Национальной филармонии Украины по адресу Владимирский спуск, 2.

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)

Церемония прощания с Ниной Матвиенко в Киеве (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Конечно, на церемонии присутствовали Арсен Мирзоян, зять Нины Матвиенко, и дочь Антонина.

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко на прощании с Ниной Митрофановной (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что 8 октября в 10 утра стало известно о смерти известной украинской певицы и актрисы Нины Матвиенко. Она не дожила два дня до своего 76-летия. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян и впоследствии дочь Тоня Матвиенко.

Причина смерти - неизвестна.

Ранее мы рассказывали, какие песни Нины Матвиенко больше всего запомнятся украинцам.

А еще писали о малоизвестных фактах из жизни Матвиенко, которые раскрывают артистку еще глубже.

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Нина Матвиенко