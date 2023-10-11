Предатели-"кролики" Данилец и Моисеенко, поддержавшие войну в Украине, неожиданно попрощались с Ниной Матвиенко

Участники комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко приехали на прощание с Ниной Матвиенко. При этом они поддержали РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -пост "Музвар".

"Кролики" простились с Ниной Матвиенко

"Прощание с Ниной Митрофановной Матвиенко собрало даже сомнительных персон", - пишет Музвар.

Дело в том, что впервые за полтора года полномасштабной войны на публике появились Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, известные как участники комедийного дуэта "Кролики".

Предатели-"кролики" приехали на прощание с Ниной Матвиенко (фото: t.me/muzvar_uа)

После 2014 года они не прекращали концертную деятельность в РФ, а за месяц до полномасштабного вторжения приходили на шоу пропагандиста Бориса Корчевникова.

С октября 2020 года до момента закрытия канала "112 Украина" они также вели собственное шоу "15 минут о наболевшем".

После 24 февраля 2022 "Кролики" не выразили поддержку Украине.

Похорон Нины Матвиенко

Сегодня, 11 октября, в Киеве прошла церемония прощания с Ниной Матвиенко. Процессия проходит возле Национальной филармонии Украины по адресу Владимирский спуск, 2.

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

Конечно, на церемонии присутствовали Арсен Мирзоян, зять Нины Матвиенко и дочь Антонина.

На церемонию пришли украинские певцы Олег Скрипка и Дмитрий Монатик, возложивший большой букет красных роз в знак уважения.

Также среди желающих провести Нину Матвиенко в последний путь был Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Олег Скрипка, Дмитрий Монатик и Руслан Стефанчук приехали на прощание с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Кроме того, на похороны приехали хореографы Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес, а также певец Петр Зибров.