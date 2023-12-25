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Король Чарльз III изменил свои традиции в новом рождественском поздравлении

Понедельник 25 декабря 2023 15:57
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Король Чарльз III изменил свои традиции в новом рождественском поздравлении Король Чарльз III сменяет рождественские традиции (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III поздравил граждан с Рождеством, но несколько изменил праздничные традиции, отличающие его прошлогоднее поздравление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook королевской семьи и издание People.

Король Чарльз обновил свое ежегодное рождественское послание

Ежегодная речь Короля, которая транслируется на Рождество в Англии, стала традицией как для правящего монарха, так и для семей по всей стране с 1930-х годов.

В этом году эта традиция получит новый поворот, поскольку король Чарльз III будет впервые стоять у живого новогоднего дерева, что отмечает активную работу его проекта по охране окружающей среды.

По словам представителей Букингемского дворца, елка украшена природными и стойкими украшениями. Среди них точеное вручную дерево, сосновые шишки, коричневое стекло, сушеные апельсины и обычная бумага.

Король Чарльз III изменил свои традиции в новом рождественском поздравлении

Король Чарльз поздравляет с Рождеством (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Позже это особое новогоднее дерево будет пересажено. Правда, это произойдет после того, как король Чарльз III во второй раз примет участие в рождественской трансляции с личным поздравлением граждан и членов королевской семьи.

Известно, что первое рождественское обращение короля Чарльза произошло только в прошлом году после смерти его матери, королевы Елизаветы.

В нем он упоминал о потере своей легендарной матери, говорил о своем пожизненном желании посетить Вифлеем и даже упоминал своего сына, принца Уильяма и невестку Кейт Миддлтон.

Рождественская трансляция 2023 года была создана ITN и записана в центральной комнате Букингемского дворца, где собственно и размещена особая натуральная елка. Также в трансляции покажут миску для попурри с позолоченной металлической крышкой, оставшейся еще со времен Георга IV.

А вот центральный зал открывается на балконе Букингемского дворца с видом на Мемориал Виктории и торговый центр.

Ранее мы рассказывали о том, что Король Чарльз и королева Камилла показали рождественскую открытку.

Также читайте наш материал о том, в каком наряде Кейт Миддлтон посетила рождественское чаепитие.

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Рождество Чарльз III