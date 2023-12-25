Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"кроликів" біля труни матері: "Чоловік почав нервувати"

"Чоловік почав нервуватися"

За словами Матвієнко, вона не знала про те, що біля могили її матері раптово з'являться "кролики". Мало того, вона навіть не цікавилася позицією зрадників. Але її чоловік - співак Арсен Мірзоян, помітив Данильця та Моїсеєнка на церемонії прощання та це йому не сподобалося.

"Я ж тільки, виходить, у березні повернулася з Британії, і я взагалі про них не знала ніяку історію. Я пам'ятаю, що мій чоловік почав дуже сильно нервуватися, я не могла зрозуміти, що відбувається", - пригадала Матвієнко.

Мірзоян та Матвієнко на церемонії прощання зі співачкою (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

"Немає такої заборони"

Втім, співачка зазначила, що не могла заборонити комусь приходити на кладовище. За словами Матвієнко, вона усе одно вдячна тим, хто прийшов попрощатися з її мамою.

"Але немає такої заборони, хто може прийти попрощатися з моєю мамою. Тобто я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанувати прийшов", - додала донька артистки.

Смерть Матвієнко - що відомо

8 жовтня донька співачки повідомила сумну звістку. Вона розповіла про смерть матері, але не стала називати причини.

Церемонія прощання з Матвієнко відбулася 11 жовтня у Києві. Під час сумної події хор, солісткою якого була артистка, виконав молитву.