Тоня Матвиенко честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка
Певица Тоня Матвиенко, которая ранее обнародовала последнее аудиосообщение покойной мамы, исполнительницы Нины Митрофановны, честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube проекта "Говорит Суханов".
Хочет ли Тоня Матвиенко еще одного ребенка
По словам артистки, они с мужем Арсеном Мирзояном больше не планируют рожать детей.
Отметим, у звезды две дочери - старшая Ульяна от предыдущего брака и младшая Нина от музыканта.
Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и детьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"Я уже не такая молодая. Это очень тяжело и ответственно, и во время войны я так переживаю. Не с кем детей оставлять. Мама всегда была с Ниной. Нет, нет. Я не домашняя. Мне куда-то всегда нужно ехать. А если Арсен захочет, то перехочет. Он не захочет", - поделилась Тоня.
"У него от первого брака два сына. Их всех надо содержать, это не игрушки, а ответственность. Мне хватает. Нужно уже о себе подумать немного. Я развалюсь, если будет еще ребенок, волосы выпадают, худею каждый день", - призналась она.
Напомним, отношения между Матвиенко и Мирзояном начались в 2011 году.
Тогда они оба участвовали в проекте "Голос страны". В тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.
От предыдущего брака у артиста двое сыновей.
Недавно дочь Матвиенко заговорила о ревности и призналась, чем ее "бесит" муж.
Также она назвала украинского рэпера, отказавшегося с ней записать дуэт.