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Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину

П'ятниця 05 січня 2024 21:32
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Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину Тоня Матвієнко з чоловіком (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тоня Матвієнко, яка раніше оприлюднила останнє аудіоповідомлення покійної мами, виконавиці Ніни Митрофанівни, чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проекту "Говорить Суханов".

Чи хоче Тоня Матвієнко ще одну дитину

За словами артистки, вони з чоловіком Арсеном Мірзояном більше не планують народжувати дітей.

Зазначимо, у зірки дві доньки - старша Уляна від попереднього шлюбу і молодша Ніна від музиканта.

Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном і дітьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Ні, ні. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче. Він не захоче", - поділилася Тоня.

"У нього від першого шлюбу двоє синів. Їх усіх треба утримувати, це не іграшки, а відповідальність. Мені вистачає. Потрібно вже про себе подумати трохи. Я розвалюся, якщо буде ще дитина, волосся випадає, худну щодня", - зізналася вона.

Нагадаємо, стосунки між Матвієнко та Мірзояном почалися у 2011 році.

Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, жив і працював у Запоріжжі.

Від попереднього шлюбу артист має двох синів.

Нещодавно донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік.

Також вона назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует.

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