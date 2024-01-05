"Молитесь за Украину". Дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы

Певица Тоня Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение, которое ей прислала мама и народная артистка Украины Нина Митрофановна. В нем покойная исполнительница призвала всех молиться за Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью дочери легендарной певицы для YouTube проекта "Говорит Суханов".

Какими были последние слова Нины Матвиенко

Во фрагменте последнего сообщения Нина Митрофановна призналась: она сожалеет, что недостаточно следила за своим здоровьем.

Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Любила жизнь, но сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не взрела, когда оно так быстро закончилось. Надо было каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, для чего?", - говорила она.

Также артистка, жизнь которой 8 октября унесла тяжелая болезнь, перед смертью обратилась к своей родной земле.

"Молитесь за Украину. Она стоит этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я - ее ребенок. Прости. Если бы могла, прижала бы к сердцу всю. Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли. Каждый день с ней говорила, просила поносить меня подольше", - сказала знаменитость.

Напомним, Нины Матвиенко не стало в возрасте 75 лет. В течение четырех лет она болела онкологией, однако симптомы у нее начали появляться только в последние месяцы жизни.

О диагнозе семья узнала в августе, когда состояние певицы ухудшилось и ее забрали в больницу.