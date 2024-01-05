ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Молитесь за Украину". Дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы

Пятница 05 января 2024 20:19
UA EN RU
"Молитесь за Украину". Дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тоня Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение, которое ей прислала мама и народная артистка Украины Нина Митрофановна. В нем покойная исполнительница призвала всех молиться за Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью дочери легендарной певицы для YouTube проекта "Говорит Суханов".

Какими были последние слова Нины Матвиенко

Во фрагменте последнего сообщения Нина Митрофановна призналась: она сожалеет, что недостаточно следила за своим здоровьем.

&quot;Молитесь за Украину&quot;. Дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы

Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Любила жизнь, но сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не взрела, когда оно так быстро закончилось. Надо было каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, для чего?", - говорила она.

Также артистка, жизнь которой 8 октября унесла тяжелая болезнь, перед смертью обратилась к своей родной земле.

"Молитесь за Украину. Она стоит этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я - ее ребенок. Прости. Если бы могла, прижала бы к сердцу всю. Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли. Каждый день с ней говорила, просила поносить меня подольше", - сказала знаменитость.

Напомним, Нины Матвиенко не стало в возрасте 75 лет. В течение четырех лет она болела онкологией, однако симптомы у нее начали появляться только в последние месяцы жизни.

О диагнозе семья узнала в августе, когда состояние певицы ухудшилось и ее забрали в больницу.

Ранее Тоня Матвиенко высказалась о появлении предателей-"кроликов" у гроба матери.

Также она ответила хейтерам, которые начали поливать грязью ее маму после смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тоня Матвиенко Нина Матвиенко звезды шоу-бизнеса